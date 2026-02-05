ראש בראש: אדהם זועבי פוגש את גיא דיין

מחזור ליגה מסקרן לפנינו בליגה א' צפון. כבר הערב (חמישי) ייפתח לו המחזור ה-19 בליגה, כאשר הפועל אום אל פאחם, מהמקום האחרון, תארח בביתה את הפועל עירוני כרמיאל, לקרב העולה (מליגה ב') מול היורדת (מהלאומית). מחר (שישי) יתקיימו יתר המשחקים, כשבמוקד המפגש הישיר בין הפועל בני מוסמוס להפועל בית שאן, בין אדהם זועבי לגיא דיין.

מעבר לכך, המוליכה, מכבי אחי נצרת, תנסה לחזור למסלול הניצחונות כשתצא ל'דוחא' בסכנין, שם תפגוש את הפועל עירוני עראבה. מ.ס טירה, הדולקת אחר המוליכה, תארח באצטדיון לוד (!) את עירוני נשר. הפועל טירת הכרמל תתמודד מול מ.כ צעירי טמרה, הפועל מגדל העמק תפגוש את צעירי אום אל פאחם, באקה אל גרבייה נגד נווה שאנן ונוג'ידאת, בביתה, עם אתא ביאליק.

| הפועל בני מוסמוס – הפועל בית שאן (שישי, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 12:30)

אדהם זועבי יחפש עם קבוצתו החדשה-ישנה ניצחון רביעי ברציפות והיצמדות עוד יותר לחלק העליון. בית שאן וגיא דיין מגיעים אף הם בתקופה טובה, כשמתוך שמונת משחקיה האחרונים, הפסידו רק לכרמיאל, זאת בתוצאה 1:0. עם אלמוג מלול בין הקורות ומוחמד עואודה בעונה נהדרת, בבני מוסמוס יצטרכו להוציא אקסטרה מעצמם בכדי להשאיר הנקודות בבית.

גיא דיין (חג'אג' רחאל)

| מ.ס טירה – עירוני נשר (שישי, אצטדיון טוטו 'רגב' לוד, 12:45)

היות ומגרשה של טירה סגור בפניה, בהוראת משטרה, תיסע היא כ-45 קילומטרים עד ללוד, שם תארח את עירוני נשר, שתיאלץ להרחיק לכת כ-112 קילומטרים (!) עד למגרש. טירה וגל ברשאן נמצאים במומנטום חיובי, כשניצחו בסופ"ש החולף את המוליכה והתקרבו אליה עד כדי ארבע נקודות. נשר, שנאלצה להיפרד ממשה ויצמן, תחפש להפתיע ולהתרחק עוד יותר מהתחתית.

גל ברשאן (חג'אג' רחאל)

| הפועל ע. באקה אל גרבייה – מכבי נווה שאנן (שישי, הסינתטי באקה אל גרבייה, 13:15)

בשלישי האחרון, במסגרת משחקי רבע הגמר בגביע האזורים, נווה שאנן גברה על באקה בבעיטות עונשין מ-11 מטרים. הפעם, בבאקה יחפשו להחזיר, בוודאי לנוכח העובדה שנווה שאנן בתקופה לא זוהרת במיוחד. בבאקה עוד חולמים על הפלייאוף העליון והמרחק משם לא גדול בכלל. נווה שאנן כבר שלושה משחקים רצופים ללא ניצחון.

| יתר מועדי משחקי המחזור

הפועל אום אל פאחם – הפועל עירוני כרמיאל (הערב, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 19:00)

הפועל טירת הכרמל – מ.כ צעירי טמרה (שישי, טירת הכרמל, 11:30)

הפועל מגדל העמק – צעירי אום אל פאחם (שישי, מגדל העמק, 13:00)

מכבי נוג'ידאת – מכבי אתא ביאליק (שישי, מזרחי חדש בועיינה נוג'ידאת, 13:20)

הפועל עירוני עראבה – מכבי אחי נצרת (שישי, אצטדיון דוחא סכנין, 14:00)