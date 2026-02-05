מכבי יבנה תנסה להפוך ל'אצבע בעין' בקריית גת

האם מכבי יבנה מסוגלת להיות הקבוצה הראשונה בליגה א' דרום שתנחיל הפסד למכבי קריית גת? במסגרת המחזור ה-19, תצא הקבוצה של עופר טסלפפה ל'כרמי גת', שם תתמודד מול מכבי קריית גת, המוליכה, שעדיין לא הפסידה העונה בליגה. בתוך כך, שתי הקבוצות מתחת לקו האדום, בית"ר נורדיה ירושלים והפועל ניר רמת השרון, יתמודדו ראש בראש בעמק הארזים בבירה.

מעבר לכך, המחזור ייפתח כבר הערב (חמישי), כאשר בית"ר יבנה תפגוש את הפועל מרמורק, בעוד שמשון תל אביב תתמודד עם מ.כ ירמיהו חולון. בשישי, יתקיימו יתר המשחקים: מ.ס דימונה תארח את מ.כ כפר סבא, הפועל הרצליה תפגוש את מ.כ ירושלים, מכבי קריית מלאכי תתמודד מול הפועל אזור ומכבי עירוני אשדוד, בסינתטיקו, תנסה לנצח את מ.כ צעירי טירה.

שחקני מכבי קריית גת חוגגים (יונתן גינזבורג)

עופר טסלפפה (יונתן גינזבורג)

בית"ר יבנה – הפועל מרמורק (הערב, אצטדיון טוטו יבנה, 18:30)

"עם 30 נקודות, אתה נשאר בליגה", מספירים מזה שנים בליגה א'. בית"ר יבנה רחוקה שלוש נקודות בלבד מהנקודה ה-30 שלה העונה, בעונתה הראשונה בליגה א' אי פעם. שמעון אלקבץ רוצה להמשיך את היכולת מהשבוע שעבר, לאחר הניצחון 1:2 על אזור. מולה, תגיע הפועל מרמורק שנראית חדה כתער בתקופה האחרונה, כשתרצה להתרחק עוד יותר מהקו האדום.

מכבי קריית גת – מכבי יבנה (שישי, כרמי גת קריית גת, 12:25)

משחק חם בין שתי הקבוצות הכי טובות בליגה בתקופה האחרונה. קריית גת ראשונה, בלי מתחרות של ממש, יבנה, למרות ששלישית, עדיפה על פני חברותיה בטבלה. עופר טסלפפה יחפש להנחיל הפסד ליגה ראשון העונה לחבורה של רומן זולו, שתנסה, אולי הפעם, לשמור על רשת נקייה במשחקי הבית שלה.

רומן זולו (יונתן גינזבורג)

בית"ר נורדיה ירושלים – הפועל ניר רמת השרון (שישי, עמק הארזים 2 ירושלים, 13:15)

משחק תחתית על למעלה מסתם שלוש נקודות. בבית"ר נורדיה יודעים כי אם ינצחו ייצמדו לרמת השרון (לשתיהן יהיו 17 נקודות), בעוד שהפסד עלול לקבור אותם עוד יותר במקום האחרון ולסכן עונה שלמה, כשהמצב מלכתחילה לא מי יודע מה. ברמת השרון דרוכים, הרי שללא נקודות במשחק, בוודאי עם הרכש העצום שעשתה באחרונה, היא תהיה חייבת בדק בית ושינויים מהירים.

יתר מועדי משחקי המחזור

שמשון תל אביב – מ.כ ירמיהו חולון (הערב, ספורטק צפון תל אביב, 20:30).

מ.ס דימונה – מ.כ כפר סבא (שישי, דימונה, 12:20).

הפועל הרצליה – מ.כ ירושלים (שישי, אצטדיון טוטו הרצליה, 12:30).

מכבי קריית מלאכי – הפועל אזור (שישי, נינו קריית מלאכי, 13:00).

מכבי עירוני אשדוד – מ.כ צעירי טירה (שישי, הסינתטיקו אשדוד, 13:20).