יום חמישי, 05.02.2026 שעה 11:11
 ליגה א צפון 
4113-3518מכבי אחי נצרת1
3720-3918מ.ס. טירה2
3317-2718מכבי נווה שאנן3
3115-2618מכבי אתא ביאליק4
3119-2818הפועל כרמיאל5
2725-2918הפועל ב.א.גרבייה6
2726-2418בני מוסמוס7
2323-2218הפועל בית שאן8
2218-1918הפועל מגדל-העמק9
2233-2318עירוני נשר10
2124-1918צעירי אום אל פאחם11
1730-2518הפועל עראבה12
1531-2018הפועל טירת הכרמל13
1541-2218צעירי טמרה14
1333-1318מכבי נוג'ידאת15
531-2418הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
4815-4618מכבי קרית גת1
3123-2318מ.ס. דימונה2
3018-2718מ.כ. צעירי טירה3
2922-3418מכבי יבנה4
2723-3118מ.כ. ירושלים5
2726-2418מכבי קרית מלאכי6
2730-2618בית"ר יבנה7
2628-3318מכבי עירוני אשדוד8
2523-2418מ.כ. כפ"ס9
2324-2118שמשון תל אביב10
2029-2018הפועל הרצליה11
1930-3018מ.כ. חולון ירמיהו 12
1918-1518הפועל אזור13
1831-1518הפועל מרמורק14
1736-1818הפועל ניר רמה"ש15
1429-2218בית"ר נורדיה ירושלים16

מכבי יבנה תנסה להפוך ל'אצבע בעין' בקריית גת

המחזור ה-19 בליגה א' דרום: שחקניו של עופר טסלפפה, שנראים טוב לאחרונה, יקוו להנחיל הפסד ליגה ראשון למוליכה. בתחתית: בית"ר נורדיה מול רמה"ש

|
שחקני מכבי יבנה (יונתן גינזבורג)
שחקני מכבי יבנה (יונתן גינזבורג)

האם מכבי יבנה מסוגלת להיות הקבוצה הראשונה בליגה א' דרום שתנחיל הפסד למכבי קריית גת? במסגרת המחזור ה-19, תצא הקבוצה של עופר טסלפפה ל'כרמי גת', שם תתמודד מול מכבי קריית גת, המוליכה, שעדיין לא הפסידה העונה בליגה. בתוך כך, שתי הקבוצות מתחת לקו האדום, בית"ר נורדיה ירושלים והפועל ניר רמת השרון, יתמודדו ראש בראש בעמק הארזים בבירה.

מעבר לכך, המחזור ייפתח כבר הערב (חמישי), כאשר בית"ר יבנה תפגוש את הפועל מרמורק, בעוד שמשון תל אביב תתמודד עם מ.כ ירמיהו חולון. בשישי, יתקיימו יתר המשחקים: מ.ס דימונה תארח את מ.כ כפר סבא, הפועל הרצליה תפגוש את מ.כ ירושלים, מכבי קריית מלאכי תתמודד מול הפועל אזור ומכבי עירוני אשדוד, בסינתטיקו, תנסה לנצח את מ.כ צעירי טירה.

שחקני מכבי קריית גת חוגגים (יונתן גינזבורג)שחקני מכבי קריית גת חוגגים (יונתן גינזבורג)
עופר טסלפפה (יונתן גינזבורג)עופר טסלפפה (יונתן גינזבורג)

בית"ר יבנה – הפועל מרמורק (הערב, אצטדיון טוטו יבנה, 18:30)

"עם 30 נקודות, אתה נשאר בליגה", מספירים מזה שנים בליגה א'. בית"ר יבנה רחוקה שלוש נקודות בלבד מהנקודה ה-30 שלה העונה, בעונתה הראשונה בליגה א' אי פעם. שמעון אלקבץ רוצה להמשיך את היכולת מהשבוע שעבר, לאחר הניצחון 1:2 על אזור. מולה, תגיע הפועל מרמורק שנראית חדה כתער בתקופה האחרונה, כשתרצה להתרחק עוד יותר מהקו האדום.

מכבי קריית גת – מכבי יבנה (שישי, כרמי גת קריית גת, 12:25)

משחק חם בין שתי הקבוצות הכי טובות בליגה בתקופה האחרונה. קריית גת ראשונה, בלי מתחרות של ממש, יבנה, למרות ששלישית, עדיפה על פני חברותיה בטבלה. עופר טסלפפה יחפש להנחיל הפסד ליגה ראשון העונה לחבורה של רומן זולו, שתנסה, אולי הפעם, לשמור על רשת נקייה במשחקי הבית שלה.

רומן זולו (יונתן גינזבורג)רומן זולו (יונתן גינזבורג)

בית"ר נורדיה ירושלים – הפועל ניר רמת השרון (שישי, עמק הארזים 2 ירושלים, 13:15)

משחק תחתית על למעלה מסתם שלוש נקודות. בבית"ר נורדיה יודעים כי אם ינצחו ייצמדו לרמת השרון (לשתיהן יהיו 17 נקודות), בעוד שהפסד עלול לקבור אותם עוד יותר במקום האחרון ולסכן עונה שלמה, כשהמצב מלכתחילה לא מי יודע מה. ברמת השרון דרוכים, הרי שללא נקודות במשחק, בוודאי עם הרכש העצום שעשתה באחרונה, היא תהיה חייבת בדק בית ושינויים מהירים.

יתר מועדי משחקי המחזור

שמשון תל אביב – מ.כ ירמיהו חולון (הערב, ספורטק צפון תל אביב, 20:30).

מ.ס דימונה – מ.כ כפר סבא (שישי, דימונה, 12:20).

הפועל הרצליה – מ.כ ירושלים (שישי, אצטדיון טוטו הרצליה, 12:30).

מכבי קריית מלאכי – הפועל אזור (שישי, נינו קריית מלאכי, 13:00).

מכבי עירוני אשדוד – מ.כ צעירי טירה (שישי, הסינתטיקו אשדוד, 13:20).

