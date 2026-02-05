עכשיו או בקיץ: ימים קריטיים למוחמד אבו רומי

לאחר ההפסד הכואב למכבי ת"א, בעירוני קריית שמונה מנסים להתאושש וכבר ביום שבת מצפה לקבוצה משחק חוץ מול מכבי נתניה, שבעצמה חייבת את הנקודות כמו אוויר לנשימה בקרב על הפלייאוף העליון.

המאמן שי ברדה, שהעביר ביקורת לאחר המשחק מול הצהובים, ערך אמש (רביעי) אסיפה של יותר מעשר דקות, בה לטענת השחקנים, היה עצבני מאוד: "יש פה שחקנים שהרימו את האף. לא היינו קרובים לאף כדור ראשון או שני ופשוט היה מאוד קל לשחקן נגדנו", אמר ברדה, בנוכחות המנכ"ל יוסי אדרי, שהיה נראה כעוס גם הוא.

בינתיים, נושא שממשיך להיות בכותרות הוא עתידו של שחקן ההתקפה מוחמד אבו רומי. השחקן, שמסיים את חוזהו במועדון, יכול לחתום בקבוצה כבר עכשיו בקבוצה אחרת, אך כרגע מה שנותר לדעת הוא מועד המעבר.

שי ברדה (רועי כפיר)

ייתכן ואבו רומי יחתום על חוזה כבר עכשיו במדי קבוצה אחרת, אך יעבור רק בקיץ, כשבכל אופן הרווח של ק"ש למכירה בארץ או בחו"ל אמור להיות שונה: לגבי חו"ל, ק"ש תקבל פיצוי רגולטורי בסה"כ 180,000 אירו ואם יעבור לקבוצה אחרת בישראל (הפועל ב"ש והפועל ת"א כבר הוזכרו), מדובר יהיה בדמי השבחה המוערכים במיליון שקלים.

למרות האמור, ק"ש לא ממהרת לשחרר את השחקן, שהעביר מסר בשיחות עם אנשי המועדון בבקשה שלא יעמדו בדרכו. הדרישה של ק"ש אגב גבוהה משמעותית כרגע ומוערכת בחצי מיליון אירו. בכל אופן, גם דבריו של ברדה בסיום המשחק על השחקנים הצעירים שזוכים להצעות ניכרת גם באבו רומי, שנראה שגם הוא מבין שימיו בק"ש ספורים.