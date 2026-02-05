סיבוב הפרסה של שחקן הנוער הניגרי מנווה יוסף

"אם תזמין בוולט, אולי תתקל בו", ציין בפני ONE גורם המעורה בפרטי המקרה המוזר במחלקת הנוער של מ.כ נווה יוסף. בתחילת העונה, קבוצה הנוער מאזור חיפה, מ.כ נווה יוסף, צירפה לשורותיה את שחקן הכנף קינגסלי דניס סמבאטיב, בן ה-18, שהגיע לארץ מאקדמיה בניגריה. עד ל-4 בינואר הבקיע הכישרון הצעיר 10 שערים ומאז? "נעלם". לאן? למרכז הארץ, לעולם המסעדנות.

"הוא ברח לתל אביב, לפני כחודש, התחיל לעבוד שם בוולט או במסעדה בתל אביב. ניתק כל קשר", מציינים עוד בפני ONE גורמים המעורים בפרטים. "הייתה הבנה כי מישהו מהקהילה הניגרית בתל אביב שכנע אותו לעבוד שם בטענה שירוויח מלא כסף וכי זה עדיף לו על פני הכדורגל. לאחרונה הבין כי עשה טעות וצפוי לחזור למועדון".

דניס הגיע ארצה בצינורות המקובלים בידי אנשי מ.כ נווה יוסף, שחיפשו אחר שחקן כנף/חלוץ איכותי. השחקן הובא לארץ מאקדמיית כדורגל לנוער בניגריה, הוצאו לו האישורים הרלוונטיים ממשרד הפנים ונרשם כשחקן מן המניין במ.כ נווה יוסף במערכות ההתאחדות לכדורגל ב-15/09/2025.

שחקני מ.כ נווה יוסף נוער (באדיבות המועדון)

חמישה ימים לאחר רישומו בפורטל ההתאחדות, כבר רשם הופעת בכורה בה הוא שיחק 54 דקות במשחק החוץ מול מכבי צור שלום קריית ביאליק, משחק בו קבוצתו ניצחה 0:6 והניגרי עצמו, התכבד בשער ראשון בכדורגל הישראלי. עד כה שיחק 14 משחקים, כבש שמונה שערי ליגה, לצד צמד שערים במסגרת גביע המדינה לנוער. בשעריו, שותף ל-20 נקודות מתוך 29 הנקודות של הקבוצה.

במ.כ נווה יוסף מציינים בפני ONE: "הבין כי עשה טעות וצפוי לחזור אלינו בקרוב מאוד. מדובר בשחקן משמעותי לקבוצת הנוער, מספריו מדברים בעד עצמם".