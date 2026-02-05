מריו אווה הפורטוגלית לנוער של מכבי פתח תקווה

אחרי שעזב את ישראל כשהיה בן שנה בלבד, דניאל קייקו, יהודי-קנדי שנולד בעפולה, חוזר לאר. ויהיה לשחקן הנוער של מכבי פתח תקווה. קייקו הוא בלם, בן 18, שחתם על חוזה לעונה וחצי עם אופציה לעונה נוספת. הוא מגיע מקבוצת הנוער של ריו אווה הפורטוגלית, המשחקת בליגה הראשונה לנוער לשחקנים עד שנתון 19U.

הבלם, נולד ב-30/01/2008, כלומר ממש לפני ימים ספורים חגג את יום הולדתו ה-18, והוא נישא לגובה של 1.84 ובעל אזרחות קנדית לצד ישראלית. השחקן משחק עם רגל שמאל בדרך כלל. בין היתר, החל לשחק בקנדה, שם חבר לאקדמיית מועדון הכדורגל טורונטו (Toronto FC Academy), משם עבר לפורטוגל והצטרף הוא למועדון הכדורגל פדראס רוברס (FC Pedras Rubras).

במחלקת הנוער של ריו אווה שיחק גם בקבוצת 17U וכך גם בקבוצת 19U. מכבי פתח תקווה תהיה לקבוצה הישראלית הראשונה שלו בקריירה, אחרי שנים ארוכות בהן שהה בחו”ל עם משפחתו. חזרתו לישראל מוכיחה כי לא שוכח שורשיו והוא מעוניין להוכיח כי הוא ראוי ל-11 של תמיר לוזון בפלייאוף העליון בליגת העל לנוער.