יום חמישי, 05.02.2026 שעה 11:11
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4418-3620הפועל ת"א1
4226-5420מכבי ת"א2
3921-4420מכבי חיפה3
3923-4020הפועל ב"ש4
3630-5120מכבי נתניה5
3429-3720מכבי פ"ת6
2837-3620הפועל פ"ת7
2842-3320בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
3129-3221בני יהודה1
2829-2921מ.ס. אשדוד2
2730-3521הפועל כפ"ס3
2744-3621הפועל ראשל"צ4
2343-2621הפועל חיפה5
2235-3021הפועל רעננה6
2141-2421עירוני ק"ש7
2140-2321מכבי הרצליה8
1356-3321הפועל רמה"ש9
949-2321הפועל עכו10

מריו אווה הפורטוגלית לנוער של מכבי פתח תקווה

רכש חדש לתמיר לוזון: דניאל קייקו, בלם קנדי-יהודי בן 18 שגדל בעפולה, חתם לעונה וחצי עם אופציה לאחת נוספת והוא יחזק את המועדון לקראת הפלייאוף

|
דניאל קייקו (באדיבות המדיה של מכבי פתח תקוה)
דניאל קייקו (באדיבות המדיה של מכבי פתח תקוה)

אחרי שעזב את ישראל כשהיה בן שנה בלבד, דניאל קייקו, יהודי-קנדי שנולד בעפולה, חוזר לאר. ויהיה לשחקן הנוער של מכבי פתח תקווה. קייקו הוא בלם, בן 18, שחתם על חוזה לעונה וחצי עם אופציה לעונה נוספת. הוא מגיע מקבוצת הנוער של ריו אווה הפורטוגלית, המשחקת בליגה הראשונה לנוער לשחקנים עד שנתון 19U.

הבלם, נולד ב-30/01/2008, כלומר ממש לפני ימים ספורים חגג את יום הולדתו ה-18, והוא נישא לגובה של 1.84 ובעל אזרחות קנדית לצד ישראלית. השחקן משחק עם רגל שמאל בדרך כלל. בין היתר, החל לשחק בקנדה, שם חבר לאקדמיית מועדון הכדורגל טורונטו (Toronto FC Academy), משם עבר לפורטוגל והצטרף הוא למועדון הכדורגל פדראס רוברס (FC Pedras Rubras).

במחלקת הנוער של ריו אווה שיחק גם בקבוצת 17U וכך גם בקבוצת 19U. מכבי פתח תקווה תהיה לקבוצה הישראלית הראשונה שלו בקריירה, אחרי שנים ארוכות בהן שהה בחו”ל עם משפחתו. חזרתו לישראל מוכיחה כי לא שוכח שורשיו והוא מעוניין להוכיח כי הוא ראוי ל-11 של תמיר לוזון בפלייאוף העליון בליגת העל לנוער.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */