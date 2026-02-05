גוזלן: כמובן שרציתי יותר, אבל הגשמתי חלום

לאחר קריירה לא קצרה בה בילה שנים רבות בליגת העל, כולל בקבוצות גדולות כמו הפועל תל אביב ומכבי חיפה, במדיה אף זכה בגביע המדינה, תלה שובל גוזלן את הנעליים והודיע על פרישה מכדורגל לאחר 14 שנות משחק. החלוץ סיכם היום (חמישי) את הקריירה שלו בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך אתה מרגיש אחרי הודעת הפרישה?

”מחשבות רבות, את האמת שכבר שנה שעברה הבנתי באמצע העונה שאני לא יכול להמשיך בגלל הפציעה, זה משהו שהתגבש ואני שלם עם זה, הכנתי את עצמי”.

שובל, היית בקבוצת הנוער מלך השערים, היו לך משחקים גדולים אבל משהו בקריירה שלך התפספס, לא הגעת לאיפה שחשבו שתגיע.

”ברור שרציתי יותר, אבל מרוצה מהדרך שעברתי והגשמתי חלום. היו לי 50 גולים רק בליגה בלי גביעים, ברור שרציתי יותר עם הדיבורים שהיו עלי אבל כדורגל לוקח אותך למקומות שאתה לא מדמיין”.

עידו לוי מול שובל גוזלן (ראובן שוורץ)

מה הרגע הכי זכור לך לטובה מהקריירה?

”גול בכורה במכבי חיפה בקריית אליעזר”.

מה התוכניות שלך לאחרי הכדורגל?

”יש לי כמה. ידעתי כבר שאסיים אז הכנתי אתה קרקע”.

העתיד שלך מחוץ לכדורגל?

”כן”.

למה בעצם? נשמע שיש לך איזו צלקת.

”זה נשמע קצת מוזר, אבל אני מדבר איתכם עכשיו אחרי שעברתי את התקופה של הדיכאון, אני שמח ומרוצה על הדרך שרציתי ותודה לכדורגל”.

“הרגע הקשה? קרעתי צולבת וסחוס והייתי שנה וחצי בחוץ”

מה הרגע הכי קשה שהיה לך?

”הפציעה. אני לא הייתי שחקן פציע אבל כשחתמתי בהפועל חיפה קרעתי צולבת וסחוס והייתי שנה וחצי בחוץ. חזרתי ותמיד כאב לי, אף פעם לא הרגשתי אפילו 60%”.

שובל גוזלן (עמרי שטיין)

כמה זמן אתה מסתובב עם ההבנה שהקריירה הולכת להסתיים הגיל צעיר יחסית?

”אחרי שחתמתי בבני יהודה וניסיתי, ובאמצע העונה הבנתי כבר שאני לא יכול. הרגשתי לא נעים שאני יוצא באמצע מאימונים. אחרי זה הייתי בהכח רמת גן כי רציתי לשמור על כושר ליד הבית, אבל הבנתי שאני לא יכול יותר”.

מה נאחל לך להמשך?

”בריאות, לי ולכל המשפחה שלי. שנהיה בשמחה כל העם הזה ונתאחד. מספיק עם המריבות והמלחמות”.

פוליטיקה מדגדגת לך? עולם המוזיקה?

”פוליטיקה אני פעיל, עוקב אדוק”.