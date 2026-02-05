איתי מרדכי: הוכחנו שאנחנו בטופ של אירופה

קבוצת הנוער של מכבי חיפה עשתה אתמול (רביעי) היסטוריה, לאחר שניצחה בדו קרב פנדלים את ברצלונה הגדולה בשלב 32 האחרונות של ליגת האלופות לנוער, והעפילה לשמינית הגמר. מלבד השחקנים שרשמו משחק ענק, מי שחתום על ההישג היוקרתי הוא גם מאמן הקבוצה, איתי מרדכי, שעלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

הצלחנו לתפוס אותך לפני הטיסה חזרה, הצלחת לישון הלילה עם כל המחלה שלך? הגעת חולה וקיבלת אינפוזיה, אחרת מה היה קורה?

“כמו שראיתם לא הייתי יכול לעמוד על הקווים בלי האינפוזיה. לא ישנתי כל הלילה ותפסתי מחלה קלה, וכמובן שגם אחרי אתמול אתה לא ישן, לא בגלל המחלה אלא בגלל האדרנלין. המשחק רץ לך בראש, קיבלתי תגובות מטורפות מכל הארץ. מה שהכי שימח אותי זה מהאנשים שלאו דווקא אוהדי מכבי חיפה, זה באמת נגע בכולם”.

זה הרגע הכי גדול שלך כמאמן?

“אין ספק. כמה מאמנים ישראלים אתה מכיר שניצחו את ברצלונה?”

אתה עלית לתוכנית ואמרת שאתה רוצה לקבל את ברצלונה ושתעברו אותם, מאיפה הביטחון?

“אני רואה את מה שנעשה ביום יום, אני חי את מחלקת הנוער, אם זה יענקל’ה, איציק וליאור. אני חושב שרציתי מאוד לקבל קבוצה כמו ברצלונה כי רציתי להתמודד בטופ של הטופ, ולהראות שאנחנו כמחלקה נמצאים בטופ של אירופה. אין כמו להגיע ולשחק נגד ה’לה מאסיה’, הוכחנו שאנחנו ראויים להיות בקנה מידה אחד עם מחלקות נוער בכירות באירופה”.

טירוף בנוער של מכבי חיפה (באדיבות מכבי חיפה)

אחרי שמדיחים את האלופה המכהנת, מה היעד הריאלי להמשך? ריאל מדריד?

“קודם כל אני רוצה את ריאל מדריד, זה הטופ לבל הבא. יש גם אתלטיקו וצ’לסי כמובן, האמת שרציתי את ליברפול אבל הם הפסידו. נראה אם זה יהיה משחק בית או חוץ, שזה גם יהיה במתכונת של משחק אחד”.

מה מייחד את הקבוצה שלך? הרי לקחו לך לקבוצה הבוגרת לא מעט שחקנים, העלת שחקנים מנערים ב’ ולמרות הכל אתה עושה את ההישג הגדול הזה, איך אתה עושה את זה?

“היה חסר לנו גם את אלעד אמיר שנפצע, אני מאחל לו החלמה מהירה. השחקנים פה מרגישים בבית בקבוצת הנוער, זה כמו משפחה. גם השחקנים שעולים לבוגרים וגם אלה שמושאלים באים לבקר אותנו והם בקשר רציף איתי אישית. הם מבינים שיש להם את האחריות לחנוך את השחקנים הצעירים, זה ה-DNA שאנחנו מנסים להכניס בהם. כמובן שזאת גם הזדמנות טובה לקחת שחקנים צעירים יותר ומוכשרים, ולתת להם הזדמנות לשחק בליגת האלופות לנוער. הם מקבלים את ההזדמנות והם לא רק משחקים, אלא גם משפיעים ונראים טוב”.

יש לך שוער אתמול שהתגלה כעוצר פנדלים מחונן, הוא עמד בביטחון ולא הזיז שריר בגוף שלו. מה מייחד אותו?

“קודם כל אתלטיות ברמה מאוד מאוד גבוהה. הוא גם בחור צעיר, רק בן 17. יש לו אופי קר של מזרח אירופאי, קר ולא מתרגש. זה יתרון ענק לשוער. לפני הפנדלים אמרתי לו שאני רוצה שהוא יהדוף אחד, והוא אמר לי ‘מה פתאום אחד אני רוצה יותר’. הייתי מאוד רגוע בפנדלים כי גם סמכתי עליו כי הוא שוער טוב מאוד, וגם ידעתי שבפנדלים שהוא שוער קר רוח ומחושב. גם הצוות שלנו עזרו לו ורשמו לו על הבקבוק לאן הוא בועט. ידענו לאן כל שחקן של ברצלנוה הולך לבעוט, עשינו סקאוטינג רחב. השופט לא רצה לתת לו את הבקבוק אז הוא החביא אותו מאחור והלך להציץ. יש עתיד לשוער הזה”.

שחקני הנוער של מכבי חיפה בעננים (באדיבות מכבי חיפה)

מישהו מאנשי ברצלונה דיבר איתך אחרי המשחק?

“לא, אבל כמיטב המסורת אנחנו עושים ארוחה משותפת לאחר המשחק. הם היו הוגנים וספורטאים למופת, אבל הם היו גמורים, פשוט בהלם. הם לא דיברו הרבה”.

גולנקוב עלה לארץ, אני מבין שהוא מדבר עברית ומתאקלם.

“הוא מדבר עברית ולומד כבר שנתיים בכפר גלים. הוא אולי לא מרגיש בטוח עדיין וכנראה שהוא הרגיש יותר בנוח בראיונות לדבר באנגלית”.

יש לך מענק של זכייה בליגת האלופות?

“עוד שנייה איציק מפטר אותי (צוחק). בנוער אין מענקים כאלוף, עושים את זה מתחושת שליחות ואהבה”.

מברצלונה לא קיבלת עוד הצעה?

“עוד לא קיבלתי הצעה, אבל אני ידוע שהמשחק הזה תוקשר בהרחבה בעיתונות הספרדית. זה היה הלם גדול מאוד בספרד, הסתלבטו שם קצת על ברצלונה. נתנו לזה דגש מאוד גדול שם”.

אתה עושה משהו יוצא דופן בקבוצת הנוער הזאת, ברק משאיר לך שחקנים למשחק בשבת?

“עוד לא חזרנו והתאוששנו, אני מאמין שהשחקנים מחר כבר חוזרים להתאמן איתו לקראת שבת, ואחרי האימון הוא יחליט מה מצבת השחקנים שלו. אני יודע שקורנו קיבל צהוב לכן אני מאמין שפיינגזיכט יהיה שם. בסופו של דבר לעלות שישה שחקנים מקבוצת הנוער זה נתון מדהים בכל קנה מדיה, בטח ובטח במכבי חיפה ובטח ובטח בישראל. זאת הגאווה הגדולה שלנו וזה עדיין לא מנע מאיתנו להמשיך ברמה הקבוצתית. יש פה דור שגדל על דור וככה אנחנו ממלאים את החסר”.

שחקני הנוער של מכבי חיפה מוכנים (באדיבות מכבי חיפה)

אחרי שלא יכולת לרוץ אתמול בגלל המחלה, אתה רוצה שוב פנדלים נגד ריאל מדריד?

“לא לא, אני לא אעמוד בזה. אני רוצה לנצח במשחק רגיל כמו שצריך, דרך אגב כמו שהיינו צריכים לנצח את ברצלונה. הפנדל קצת ביאס”.

איך ריאל מדריד לעומת ברצלונה?

“סגנון שונה, ברצלונה זה סגנון טכני עם הנעת כדור, ריאל מדריד הם קצת יותר פיזיים, יהיה סגנון משחק שונה. נקווה שעוד פעם נארח בהונגריה בבית שלנו והרבה ישראלים יוכלו להגיע למשחק הזה”.