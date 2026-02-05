עיריית ירושלים אישרה שדרוגים בטדי ובארנה

דירקטוריון החברה העירונית 'אריאל', בהובלתו של יו"ר הדירקטוריון, ראש העיר ירושלים, משה ליאון, אישר את תוכנית העבודה של 'אריאל' לשנת 2026, בהיקף כספי של כ-350 מיליון ש”ח לכלל פעילות החברה בשנה הקרובה בתחומי התרבות והספורט. יש לציין כי סך התקציב כולל את כל פעילויות החברה לרבות מופעים, פסטיבלים וכדומה, ולא רק את עבודות השדרוג באיצטדיון טדי והיכל הפיס ארנה.

חברת 'אריאל', מקדמת ומפתחת עבור עיריית ירושלים, את תחומי התרבות, האומנויות והספורט בירושלים ומפיקה אירועים לאומיים ובינלאומיים לאורך כל השנה. בנוסף, 'אריאל' מנהלת ומפעילה את מתקני הספורט והתרבות הגדולים של ירושלים ובהם אצטדיון טדי, אצטדיון הכדורגל הגדול בישראל (המכיל כ-31,700 מקומות), היכל הפיס ארנה, היכל הכדורסל הגדול והמתקדם בארץ (המכיל כ-11,000 מקומות), מתחם בריכת הסולטן, (המכיל כ-6,500 מקומות).

תוכנית העבודה של 'אריאל' לשנת 2026 כוללת שדרוג, קידום תשתיות ופיתוח עסקי במתקני החברה. בריכת הסולטן, הנמצאת למרגלות חומות העיר העתיקה תעבור שדרוג רחב היקף ביוזמת עיריית ירושלים ובשיתוף הקרן לירושלים, במסגרתו ישוחזרו חלקים והיא תהפוך למתחם פעיל ונגיש לציבור בכל ימות השנה. האמפיתאטרון המפורסם יזכה למתיחת פנים, ויוקמו בו טריבונות הכוללות כ-6,200 מקומות ישיבה, תאי שירותים תת-קרקעיים נוספים לטובת הקהל וחדר אמנים חדשני מתחת לבמת המופעים.

משה ליאון, ראש עיריית ירושלים (רועי כפיר)

במתחם הבריכה מתוכנן לקום גם ביתן קבוע למכירת כרטיסים וכן יוסדרו התאורה, הגינון וריהוט הרחוב במקום. הללו יצטרפו לעבודות שכבר בוצעו בבריכת הסולטן ובניהן בניית במה דו-מפלסית בגודל של כ-1,800 מ"ר, ושדרוג כולל של מתחם הפואייה, המשמש כשטח קבלת פנים לקהל. העבודות צפויות להימשך כשנתיים.

היכל הפיס ארנה ואצטדיון טדי ישודרגו

במהלך 2026 תקודם הקמתו של פרויקט החלל התחתון של הפיס ארנה הנמצא מתחת להיכל. הפרויקט הייחודי ששלב התכנון שלו הושלם לאחרונה, כולל בניית אולם כדורסל רב-תכליתי המונה כ-470 מקומות ישיבה, חדרי הלבשה חדשים, חדרי ספח ופעילות נוספים. במפלס הביניים, שמעל לאולם הכדורסל החדש, ייבנה מתחם מסחרי הכולל פעילות פנאי וקהילה משלימה שתוכנה נבנית בימים אלו, וכן מסלול ריצה היקפי.

היכל הפיס ארנה (ארנון בוסאני)

בנוסף, בקומה העליונה בהיכל הפיס ארנה מתכננת החברה מתחם בילוי בגודל של כ-600 מ"ר שבחלקו צופה אל זירת הארנה, כולל מרפסת עם נוף עוצר נשימה לאזור דרום-מערב העיר, שישרת את באי ההיכל בכל הפעילויות שמתקיימות בזירה, ובפעילויות עצמאיות יזומות לטובת כלל תושבי העיר. יצוין, כי לאחרונה הושלמה בנייתה של כניסה נוספת לארנה ממפלס הכביש, שתהווה גישה מהירה למתחם הבילוי, למתחמי ה-VIP ולאולם הכדורסל החדש במפלס הבור.

לצד אירוח משחקיה של הפועל ירושלים בכדורסל בליגה הישראלית והאירופית, יתקיימו בהיכל הפיס ארנה במהלך השנה הקרובה גם אליפות ישראל בענפי ההתעמלות הכוללת קטגוריה אישית וקבוצתית, אליפות ישראל בטניס שולחן ע“ש בן זוסמן ז“ל, אליפות ישראל בכושר גופני - קרוספיט ואירועי ספורט נוספים זאת לצד אירוח מופעי במה עם אמנים מהשורה הראשונה, ירידים, כנסים מקצועיים ואירועים עסקיים.

לאחר שבשנה החולפת הושלם השיפוץ המשמעותי באצטדיון טדי שהותאם לתקן האצטדיונים הגבוה ביותר של אופ"א, וכלל בין היתר את הקמת קומת שחקנים המתקדמת בישראל וכן מתחם אירוח, במהלך 2026 יושלם הפיתוח העסקי של האצטדיון עם פתיחת שדרת מסחר מתחת ליציע הצפוני שתכלול חנויות מזון לטובת באי האצטדיון וכן לתושבי העיר.

אוהדי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

ב-1.7.26 יארח אצטדיון טדי את טקס הפתיחה של משחקי המכביה 2026 בהשתתפות כ-10,000 ספורטאים וספורטאיות מרחבי העולם, ולעיני 30 אלף צופים באצטדיון עצמו ומאות אלפים בארץ ובעולם.

אירועי תרבות ומופעים

תוכנית העבודה של אריאל לשנת 2026 כוללת גם: הפקה ואירוח של עשרות מופעים של מיטב האומנים בישראל בבריכת הסולטן ובארנה, יריד חוצות היוצר המסורתי, יריד התרבות הגדול בישראל, אליו מגיעים כמדי שנה כ-100,000 מבקרים, אירוע הפתיחה של פסטיבל הקולנוע, הפקת האירועים המרכזיים של יום הזיכרון ויום העצמאות בירושלים, פסטיבל מזרח ומערבו מופעי סליחות.

בנוסף, בתוכנית גם: מופעי אופרה בינלאומיים, הפקת אירוע העדלאידע בירושלים ומסיבת פורים המרכזית ברחוב ניסים בכר, פרויקט מייצבים תלויים במרכז העיר, אטרקציה למשפחות במהלך חודש אוגוסט בהיכל הפיס ארנה ומגוון רחב של אירועי תרבות ומוסיקה בבירה.

ראש העיר ירושלים ויו”ר חברת ״אריאל״, משה ליאון: “ירושלים ממשיכה לבסס את מעמדה כבירת התרבות של ישראל וכעיר המציעה לתושביה ולבאים בשעריה מגוון רחב של אירועי תרבות, אמנות וספורט לאורך כל השנה. תוכנית העבודה לשנת 2026 משקפת תפיסה עירונית הרואה בתרבות מנוע צמיחה, חוסן קהילתי וחיבור בין קהלים ואוכלוסיות.

ראש העיר ירושלים משה ליאון (חגי מיכאלי)

“ההשקעה בתשתיות, במתקנים ובתוכן איכותי רחב מאפשרת לנו להמשיך ולהביא לירושלים אירועים לאומיים ובינלאומיים ולחזק תרבות חיה, עכשווית ונגישה לכלל הציבור. באמצעות פעילותה של חברת ״אריאל״ אנו ממשיכים למצב את ירושלים כעוגן תרבותי מרכזי במדינת ישראל, עיר שבה התרבות היא חלק בלתי נפרד מאיכות החיים ומהזהות העירונית, כראוי לבירת ישראל”.

מנכ"ל חברת אריאל, אורי מנחם: “תוכנית העבודה לשנת 2026 משקפת את הפעילות והעשייה הענפה של חברת 'אריאל', לטובת קידום תחומי התרבות, הספורט והפנאי בירושלים. אנו שמחים לפתוח עוד שנה עם תכניות לפיתוח מתחמי הפעילות של העיר לטובת כלל תושבי ירושלים והמבקרים בה.

“מתחם קריית הספורט עובר בשנים האחרונות מתיחת פנים משמעותית ועם הגעתה של הרכבת הקלה הוא יהפוך לאזור בילוי משמעותי ומוביל בעיר. ברצוני להודות לראש העיר ירושלים משה ליאון , להנהלת העיר ולדירקטוריון החברה על התמיכה והסיוע בקידום התוכניות החשובות לפיתוחה של ירושלים".