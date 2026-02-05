נקבעו מועדים לכתבי הגנה בפרשה של טבריה

בית הדין של ההתאחדות לכדורגל בישראל קיים דיון מקדמי בפרשה שבה נאשמים עירוני דורות טבריה ושורה של בעלי תפקידים ושחקנים משתי הקבוצות, ובסיומו קבע סדרי דין ברורים להמשך ההליך. בדיון הופיעו באי כוח הנאשמים, עורכי הדין טל, רוזן, ארגמן וענבר, לצד נציגי הקבוצה הנאשמת, מיכאל ביתן, קלמזון ויעל בר, וכן תובע ההתאחדות, עו״ד ברגמן. בית הדין ציין כי לכל הצדדים ניתנה הזדמנות מלאה להעלות טענות מקדמיות, ואף מעבר לכך.

בהחלטתו הבהיר בית הדין כי מטרת הדיון היא קביעת מתווה דיוני יעיל ומהיר, תוך שמירה על מלוא זכויות הצדדים, מבלי להביע עמדה לגופו של ההליך או ביחס למי מהנאשמים. על פי ההחלטה, הצדדים, ובעיקר הנאשמים, נדרשו להשלים הליכי עיון במסמכים והגשת בקשות מקדמיות, לרבות בקשות גילוי, בתוך 21 ימים, עד ליום 25.2.2026 לכל המאוחר. בקשות אלו יוגשו תחילה להתייחסות תובע ההתאחדות, ורק לאחר מיצוי ההליך מולו יועברו להכרעת בית הדין, ככל שיידרש.

עוד נקבע כי כתבי ההגנה יוגשו בתוך 14 ימים מתום הליכי העיון, עד ליום 11.3.2026, ובהיקף שלא יעלה על 10 עמודים. לתובע ההתאחדות תינתן אפשרות להגיש כתבי תשובה, בהיקף של עד חמישה עמודים לכל כתב הגנה, בתוך 10 ימים ממועד הגשתו, ובכל מקרה לא יאוחר מ-21.3.2026. דיון המשך בתיק נקבע ליום 25.3.2026, אז יקבע בית הדין את אופן המשך ניהול ההליך ואת המועדים הבאים, לאחר עיון בכלל החומר שיונח בפניו.

לצד ההחלטות הדיוניות, בית הדין הדגיש כי מהתרשמותו הראשונית מהחומר המשפטי ומדברי הצדדים, נכון יהיה שהצדדים ינהלו הידברות אמיתית, פתוחה וכנה במטרה להגיע להסדר. בית הדין אף ציין כי הוא נכון לסייע בגישור בין הצדדים, ובמידת הצורך אף להתכנס לדיון מוקדם יותר או לדיונים פרטניים בעניינו של נאשם זה או אחר.