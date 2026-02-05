חדשות טובות: ענאן חלאילי לא סובל משבר ברגל

ענאן חלאילי נמצא בעונת שיא מבחינתו ויש שיגידו שהוא גם הליגיונר המוביל בשלב הזה של ישראל, אבל אתמול (רביעי) הוא חווה רגע פחות נעים שאין ספק שגם ממנו הוא ייצא חזק יותר. הקיצוני נפצע בתמונה די מדאיגה במפגש של אוניון בחצי גמר הגביע.

מה שהיה נראה מדאיג מאוד בהתחלה התברר כדבר לא כל כך משמעותי, כאשר ל-ONE נודע שחלאילי לא סובל משבר ומשערים בסביבתו שהוא יחזור לכשירות תוך כ-10 ימים. זהו חדשות טובות עבור אקס מכבי חיפה, שיוכל במהרה לשוב לעזור לחברים שלו להמשיך בעונה הטובה.

נזכיר, במסגרת חצי גמר הגביע הבלגי נפגשו אוניון סן ז’ילואז ושרלרואה, ענאן חלאילי פתח אצל האורחת והוחלף בדקה ה-74 בעקבות פציעה. המשחק עצמו הסתיים ב-0:0, כשהגומלין ייערך בשבוע הבא.