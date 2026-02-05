יום חמישי, 05.02.2026 שעה 11:12
כדורגל עולמי  >> גביע הליגה האנגלי

"אתה קונה שחקן בהמון כסף והוא לא יכול לשחק"

סיטי עלתה לגמר גביע הליגה אחרי 1:5 בסיכום על ניוקאסל, גווארדיולה זעם שלא יכול היה לשתף את גואהי: "לא מבין את החוק, חייבים לבקש לשנות את זה"

פפ גווארדיולה (IMAGO)
פפ גווארדיולה (IMAGO)

מאמן מנצ’סטר סיטי, פפ גווארדיולה, הביע חוסר שביעות רצון מהתקנון של גביע הליגה האנגלי והבהיר כי המועדון ינסה לפעול כדי לאפשר לבלם מארק גואהי לקחת חלק בגמר מול ארסנל בחודש מרץ.

סיטי הבטיחה את מקומה בוומבלי אמש (רביעי) לאחר ניצחון ביתי 1:3 על ניוקאסל בגומלין חצי הגמר, שהשלים 1:5 בסיכום שני המשחקים. עם זאת, על פי חוקי המפעל, גואהי אינו רשאי לשחק בגמר, מאחר שכבר שותף בטורניר במדי קבוצתו הקודמת קריסטל פאלאס, לפני שעבר לסיטי לאחר המשחק הראשון בחצי הגמר.

“למה שהוא לא ישחק? למה לא? אנחנו משלמים את השכר שלו, הוא שחקן שלנו”, אמר גווארדיולה במסיבת העיתונאים. “אתה קונה שחקן בסכום עצום והוא לא יכול לשחק בגלל חוק שאני לא מבין. אני מקווה שאפשר לשנות את זה”.

מארק גואהי (IMAGO)מארק גואהי (IMAGO)

המאמן הספרדי הוסיף: “אמרתי למועדון שאנחנו חייבים לבקש, אולי נצליח לשכנע אותם שמארק יכול לשחק בגמר”. גמר גביע הליגה בין מנצ’סטר סיטי לארסנל ייערך ב-22 במרץ בוומבלי.

