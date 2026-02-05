"חזרה של ראמוס? אין כסף": סביליה מרוששת

במהלך הצגתו של החלוץ הצרפתי החדש ניאל מופה, סיפק המנהל המקצועי של סביליה, אנטוניו קורדון, סקירה על המצב הפיננסי המורכב אליו נקלעה הקבוצה. כשנשאל שוב ושוב על האפשרות להחזיר את סרחיו ראמוס לסגל כדי לסייע למועדון על המגרש, מנהל הכדורגל של האנדלוסים הבהיר כי חזרה של הבלם הוותיק אינה עומדת על הפרק מסיבות כלכליות. "זה כמו לנסות לקנות מכונית בלי כסף".

קורדון בחר לדבר ישיר וחשוף במיוחד: "אין כסף, בזבזנו את הכל", והבהיר כי המשאבים המצומצמים של המועדון הופנו כולם לחיזוק החוד, מה שלא מותיר מקום לתמרון נוסף בגזרת הרכש: "העדיפות שלנו הייתה להחתים את החלוץ, עשינו את זה ועכשיו אין יותר כסף למישהו אחר".

למרות השמועות על חזרה אפשרית של השחקן, שכזכור שיחק בעונה האחרונה במונטריי המקסיקנית וכעת מחפש יעד חדש, קורדון הבהיר כי במועדון לא שקלו להחתים בלם בתקופה הקרובה. בנוסף, הסביר כי למרות שישנו מקום פנוי בסגל לרשימת שחקנים, המצב אינו מאפשר גם החתמת שחקנים חופשיים כרגע.

סרחיו ראמוס במדי מניירו, ימשיך לחפש יעד חדש (רויטרס)

יחזור לשחק בספרד?

בנוגע לדיווחים על הצעה לכאורה מצדו של הבלם הספרדי לשוב ללבוש את המדים הלבנים, במועדון הכחישו כי קיבלו פנייה רשמית בנושא. כשהמנהל הצהיר בצורה חד משמעית: “מכיוון שהאפשרות הזו לא קיימת, אני לא שוקל את זה”.