יום חמישי, 05.02.2026 שעה 10:31
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5523-6022ברצלונה1
5418-4722ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3528-3622בטיס5
3427-2622אספניול6
3323-2922סלטה ויגו7
2830-3022ריאל סוסיאדד8
2627-2622אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2531-2122אתלטיק בילבאו11
2536-2122ג'ירונה12
2432-3022אלצ'ה13
2434-2822מיורקה14
2437-2922סביליה15
2327-1622חטאפה16
2335-2322ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

"חזרה של ראמוס? אין כסף": סביליה מרוששת

קורדון, המנהל המקצועי של האנדלוסים, דיבר על המצב הפיננסי המסובך של קבוצת הצמרת לשעבר: "לנסות להחזיר את הבלם - כמו רצון לקנות מכונית בלי כסף"

|
סרחיו ראמוס, לא יחזור לסביליה (רויטרס)
סרחיו ראמוס, לא יחזור לסביליה (רויטרס)

במהלך הצגתו של החלוץ הצרפתי החדש ניאל מופה, סיפק המנהל המקצועי של סביליה, אנטוניו קורדון, סקירה על המצב הפיננסי המורכב אליו נקלעה הקבוצה. כשנשאל שוב ושוב על האפשרות להחזיר את סרחיו ראמוס לסגל כדי לסייע למועדון על המגרש, מנהל הכדורגל של האנדלוסים הבהיר כי חזרה של הבלם הוותיק אינה עומדת על הפרק מסיבות כלכליות. "זה כמו לנסות לקנות מכונית בלי כסף".

קורדון בחר לדבר ישיר וחשוף במיוחד: "אין כסף, בזבזנו את הכל", והבהיר כי המשאבים המצומצמים של המועדון הופנו כולם לחיזוק החוד, מה שלא מותיר מקום לתמרון נוסף בגזרת הרכש: "העדיפות שלנו הייתה להחתים את החלוץ, עשינו את זה ועכשיו אין יותר כסף למישהו אחר".

למרות השמועות על חזרה אפשרית של השחקן, שכזכור שיחק בעונה האחרונה במונטריי המקסיקנית וכעת מחפש יעד חדש, קורדון הבהיר כי במועדון לא שקלו להחתים בלם בתקופה הקרובה. בנוסף, הסביר כי למרות שישנו מקום פנוי בסגל לרשימת שחקנים, המצב אינו מאפשר גם החתמת שחקנים חופשיים כרגע.

סרחיו ראמוס במדי מניירו, ימשיך לחפש יעד חדש (רויטרס)סרחיו ראמוס במדי מניירו, ימשיך לחפש יעד חדש (רויטרס)

יחזור לשחק בספרד?

בנוגע לדיווחים על הצעה לכאורה מצדו של הבלם הספרדי לשוב ללבוש את המדים הלבנים, במועדון הכחישו כי קיבלו פנייה רשמית בנושא. כשהמנהל הצהיר בצורה חד משמעית: “מכיוון שהאפשרות הזו לא קיימת, אני לא שוקל את זה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */