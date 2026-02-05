פורזינגיס בגולדן סטייט, קובי ווייט בשארלוט

הטרייד דדליין ב-NBA מתקרב לסיומו, והלילה (בין רביעי לחמישי) קיבלנו שרשרת עסקאות מעניינות. במוקד, גולדן סטייט ווריורס ביצעה מהלך משמעותי כשצירפה את קריסטפס פורזינגיס מאטלנטה הוקס. הווריורס, שסימנו את פורזינגיס כיעד מרכזי בחודשים האחרונים, קיבלו את הגבוה שמסוגל לרווח את המשחק ובתמורה שלחו להוקס את ג'ונתן קומינגה ובאדי הילד.

במקביל, אלופת ה-NBA אוקלהומה סיטי ת'אנדר שמה את ידה על הגארד המוכשר ג'ארד מקיין מפילדלפיה. בתמורה למקיין, הסיקסרס קיבלו בחירת סיבוב ראשון (של יוסטון) ושלוש בחירות סיבוב שני. המהלך מעניק לפילדלפיה גמישות כלכלית להחתמתו מחדש של קוונטין גריימס ולהמרת חוזהו של דומיניק בארלו.

בעסקה נוספת, קליבלנד קאבלירס העבירה ליוטה ג'אז את לונזו בול בצירוף שתי בחירות סיבוב שני. הג'אז צפויים לשחרר את בול, מה שיאפשר לו להפוך לשחקן חופשי ולדון על עתידו בליגה. גם בגזרת שארלוט הורנטס נרשמה פעילות ענפה. הקבוצה צירפה את קובי וייט ומייק קונלי (שהגיע לפני יום לבולס) משיקגו, שקיבלה בתמורה את קולין סקסטון, אוסמן דיינג ושלוש בחירות סיבוב שני.

קובי ווייט (רויטרס)

קבוצה חדשה לכריס פול

בנוסף, שארלוט קיבלה מאורלנדו מג'יק את טיוס ג'ונס בתמורה לכסף ושתי בחירות סיבוב שני, מה שהעלה את מאזן הבחירות העתידי של ההורנטס ל-11 בחירות סיבוב ראשון ו-14 בחירות סיבוב שני ב-7 השנים הקרובות. טורונטו לקחה חלק בטרייד משולש עם לוס אנג'לס קליפרס וברוקלין נטס, כשבמסגרת העסקה, כריס פול עבר לראפטורס, בעוד ברוקלין קיבלה את אוצ'אי אובאג'י, בחירת סיבוב שני וכסף.

הקליפרס מצידם פינו מקום בסגל וחסכו מיליונים בתקרת השכר. בטורונטו הבהירו כי פול לא צפוי להיות חלק מהקבוצה והם ימשיכו לבחון טריידים עבורו בטווח המיידי. המהלכים הללו, לצד עסקת אובאג'י המוקדמת, אפשרו לטורונטו לרדת מתחת לסף תקרת השכר.