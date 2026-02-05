יום חמישי, 05.02.2026 שעה 08:47
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

הכל פתוח: המשיכו להצביע ל-Winner החודש

ינואר תם וזה הזמן שלכם להכריע: גדראני ומלמד צמודים במקום הראשון והשני, אך גם קאנגווה, צ'יקו, רועי דוד, יאיר מרדכי ונדב זמיר לא רחוקים מהם

|
ווינר החודש (צור חלפון - גרפיקה)
ווינר החודש (צור חלפון - גרפיקה)

חודש ינואר בליגת העל כבר מאחורינו, אחרי שהוא סיפק מספר משחקים נהדרים. כעת, רגע אחרי שחודש פברואר החל, זה הזמן שלכם להצביע ולהשפיע לגבי בחירת שחקן החודש של ‘Winner’. אלה כל המועמדים לתואר:

רועי דוד

החודש שבו הפריצה הגדולה שלו הגיעה. זה התחיל עם צמד ובישול ב-1:4 על בני ריינה, נמשך עם גול ובישול ב-1:4 על טבריה ונחתם עם שער נוסף ב-0:2 על אשדוד, כך שהכוכב החדש של הפועל פתח תקווה עם לא פחות ארבעה בישולים ושני בישולים בחודש ינואר. האס החדש של עומר פרץ.

רועי דוד חוגג (חגרועי דוד חוגג (חג'אג' רחאל)

נדב זמיר

בחודש שעבר כבר רבים הכריזו על הפועל ירושלים כיורדת השנייה ללאומית, יחד עם מכבי בני ריינה, אבל כעת החבורה של זיו אריה במרחק הפרש שערים בלבד מחוף מבטחים. אחד הגיבורים של המועדון הוא נדב זמיר, השוער בן ה-24 ספג החודש חמישה שערים בלבד, כששלושה מהם היו מול מכבי ת”א, בנוסף ל-25 הצלות כולל הדיפת פנדל מול מכבי נתניה. אין ספק שאם הפועל י-ם תישאר בליגה השנה, מניות רבות יהיו של זמיר.

נדב זמיר (רדאד גנדב זמיר (רדאד ג'בארה)

גיא מלמד

החלוץ שלא נספר בתחילת העונה נכנס לעניינים וממשיך להוכיח כמה הוא היה חסר לירוקים. עם שער בדרבי, שער ניצחון בגביע, שער נגד מכבי תל אביב ועוד אחד נגד טבריה, הכוכב החדש של ברק בכר עם המון קרדיט לשיפור האדיר של הקבוצה מהכרמל.

גיא מלמד חוגג (רדאד גגיא מלמד חוגג (רדאד ג'בארה)

יאיר מרדכי

איזה חודש נהדר עבר על שחקן ההתקפה של עירוני קריית שמונה. מרדכי התחיל עם שער ב-2:5 על אשדוד, המשיך עם שער ובישול ב-1:3 על הפועל חיפה וצמד בהפסד 3:2 מול הפועל באר שבע. הכוכב הצעיר של שי ברדה, עם ארבעה שערים ובישול בחודש ינואר, מוכיח למאמן שיש על מי לסמוך במאבקי התחתית בהמשך העונה.

יאיר מרדכי (חגיאיר מרדכי (חג'אג' רחאל)

לוקה גדראני

אמנם סיום החודש היה פחות טוב מהצפוי, אך אחד מהעוגנים המשמעותיים של בית”ר ירושלים בעונה הזו הוכיח כי הוא אחד מהבלמים הכי טובים בליגה. גדראני פתח בכל משחקי הליגה של הצהובים שחורים בינואר, ועד שתי תוצאות התיקו האחרונות עזר לקבוצה לספוג שני שערים בלבד בארבעה משחקים בהם אספו את כל הנקודות.

לוקה גדראני (אורן בן חקון)לוקה גדראני (אורן בן חקון)

צ’יקו

הפועל תל אביב חוותה חודש הפכפך ומטלטל עם הפסד לבית"ר ירושלים, 3:3 מול הפועל חיפה והדחה דרמטית מגביע המדינה בפנדלים מול מכבי תל אביב, אבל גם השיגה ניצחונות יקרים על יריבות כמו מ.ס אשדוד, הפועל ב"ש ומכבי נתניה (ב-2 מהם שמרה על שער נקי), והדובדבן שבקצפת: 1:2 על מכבי תל אביב בדרבי. המשחק האחרון הוא גם מה שככל הנראה יזכרו מהחודש הנפלא שחווה צ'יקו, שהבקיע את גול הניצחון על היריבה העירונית לזכות הקבוצה של אליניב ברדה ועזר לה להתבסס בצמרת הגבוהה עם יכולת הגנתית גבוהה וקור רוח ברגעים המכריעים.

צצ'יקו (חגי מיכאלי)

קינגס קאנגווה

החודש שבו הכוכב הזמבי של הפועל באר שבע חזר מאליפות אפריקה, ואיזו השפעה אדירה יש לו על הקבוצה של רן קוז’וק. שער במשחק החזרה מול בני סכנין, אחד הטובים על המגרש בתיקו מול מכבי חיפה ושער או בישול בשלושת המשחקים האחרונים של ינואר, שעזרו לקבוצתו לחזור לפסגה.

קינגס קאנגווה חוגג (חגקינגס קאנגווה חוגג (חג'אג' רחאל)
