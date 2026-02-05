41 שנה של אגדה: יום הולדת לכריסטיאנו רונאלדו

כריסטיאנו רונאלדו חוגג היום (רביעי) 41, גיל שבו רוב הכדורגלנים כבר מזמן תולים את הנעליים, אבל עבור CR7, זו עוד תחנה במסע שאין שני לו. ממדיירה, דרך מנצ’סטר, מדריד, טורינו, חזרה לאולד טראפורד ועד סעודיה, רונאלדו לא רק שיחק כדורגל, הוא שינה את חוקי המשחק.

מספרים שלא נתפסים

קשה לדעת מאיפה להתחיל כשמדברים על שיאים של רונאלדו. הוא מלך שערי כל הזמנים של הכדורגל העולמי, מלך השערים בליגת האלופות, בנבחרות, ביורו ובשלבי הנוקאאוט של המפעלים הגדולים. חמישה כדורי זהב, אינספור פרסי שחקן השנה, ומספר שערים שעד לא מזמן נחשב דמיוני, וכעת הוא סטנדרט של אדם אחד בלבד.

הוא השחקן היחיד שזכה בליגת האלופות עם שלוש קבוצות שונות, היחיד שכבש בליגת האלופות ב-18 עונות שונות, והיחיד שהצליח לשמור על רמה פיזית וסטטיסטית גבוהה לאורך יותר משני עשורים.

כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

התארים – אוסף של אימפריה

רונאלדו זכה כמעט בהכול: אליפויות באנגליה, ספרד ואיטליה, גביעי מקומיים, סופר קאפ, חמש זכיות בליגת האלופות, אליפות אירופה היסטורית עם פורטוגל ביורו 2016 וליגת האומות פעמיים. והוא עשה את זה לא כבורג במערכת, אלא ככוכב המרכזי, זה שמכריע, זה שלוקח על עצמו את הבעיטה האחרונה.

הרגעים שייזכרו לנצח

המספרת מול יובנטוס, השלושערים באלופות, הדמעות בליסבון ביורו, החזרה המטורפת מול אתלטיקו מדריד, שערי הנגיחה הבלתי אפשריים, החגיגות האייקוניות והאמירה האלמותית: “אני לא רודף אחרי שיאים, שיאים רודפים אחריי”. גם המעבר לערב הסעודית הפך לאירוע גלובלי, כזה שפתח דלת חדשה לכדורגל העולמי והפך את הליגה המקומית לבמה בינלאומית.

כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

הוויכוח שלא ייגמר

מסי או רונאלדו? כנראה שלעולם לא תהיה תשובה אחת. אבל אם מסי הוא הגאון הטבעי, רונאלדו הוא ההוכחה שכוח רצון, עבודה בלתי נגמרת ואובססיה למצוינות יכולים להפוך ילד רזה ממדיירה לאחד הספורטאים הגדולים בהיסטוריה, לא רק בכדורגל.

ומה עוד נשאר?

בגיל 41, רונאלדו כבר לא צריך להוכיח כלום. ועדיין, יש לו מטרות: להמשיך להגדיל את שיא השערים, אולי להגיע ליעד החלומי של 1,000 שערים רשמיים, להוביל את פורטוגל לזכייה במונדיאל, ובעיקר להמשיך לשחק, להתחרות וליהנות מהדבר שהוא הכי אוהב. כי אם יש משהו שכריסטיאנו רונאלדו לימד את העולם, זה שגיל הוא רק מספר. והאגדה? היא כבר מזמן מעבר למספרים. מזל טוב, CR7.