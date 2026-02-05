יום חמישי, 05.02.2026 שעה 08:49
כדורגל עולמי  >> ליגה סעודית
ליגה סעודית 25-26
4718-4719אל הילאל1
4618-4919אל נאסר2
4412-3319אל אהלי3
4318-4419אל קאדיסיה4
3821-3619אל טאאוון5
3423-3419אל איתיחאד6
3230-2819אל אטיפאק7
2531-3819אל חאליג'8
2529-2519ניאום9
2334-2519אל פאתח10
2135-2019אל חאזם11
2033-1919אל פייחה12
1925-1919אל שבאב13
1635-2519אל חולוד14
1233-1419דאמאק15
1239-1819אל ריאד16
1035-1519אל אחדוד17
538-1819אל נג'מה18

הסערה שככה: רונאלדו חזר לאימונים של אל נאסר

אחרי ימים של חוסר ודאות ושמועות מכל כיוון, הפנומן הפורטוגלי שם סוף לדרמה, לפחות בינתיים. הכוכב חזר להתאמן והבהיר: הוא כאן, לפחות לעת עתה

|
כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)
כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

ביממה האחרונה שמו של רונאלדו עמד במרכז סערה גדולה בערב הסעודית, זאת בעקבות מחאה שהוביל לאחר החתמתו של קארים בנזמה באל הילאל, דקות ספורות לפני סגירת חלון ההעברות. בתגובה, ולאחר עימות פנימי, נותר CR7 מחוץ לסגל של אל נאסר למשחק הצמרת מול אל ריאד, מה שהצית גל שמועות עצום.

ברשתות החברתיות אף הופצו פוסטים ותמונות עם הכיתוב “Wanted”, בעוד כלי תקשורת שונים דיווחו כי הפורטוגלי עזב את ריאד ואף חזר לפורטוגל. מנגד, גורמים אחרים הכחישו זאת. במקביל, ברחבי העולם דווח כי רונאלדו שוקל להפעיל סעיף שחרור בסך 50 מיליון אירו מחוזהו, שתקף עד 2027 ונחתם רק בקיץ האחרון.

באל נאסר בחרו לשמור על שתיקה מוחלטת. שחקנים, אנשי הנהלה ואפילו המאמן חורחה ז’סוס לא התייחסו לנושא, מה שרק העמיק את הערפל סביב עתידו של הכוכב בן ה-40. אלא שכמה שעות לפני יום הולדתו ה-41, רונאלדו עצמו סיים את הסאגה – לפחות זמנית. בפוסט שהעלה לרשתות החברתיות נראה החלוץ חוזר להתאמן, בצירוף שני לבבות בצבעי המועדון, צהוב וכחול.

כעת, השאלה הגדולה היא האם רונאלדו ייכלל בסגל אל נאסר למשחק הקרוב ביום שישי מול אל איתיחאד, קבוצתו לשעבר של בנזמה. מה שבטוח: כריסטיאנו חזר, והדרמה סביבו רחוקה מלהסתיים.

