הסערה שככה: רונאלדו חזר לאימונים של אל נאסר

ביממה האחרונה שמו של רונאלדו עמד במרכז סערה גדולה בערב הסעודית, זאת בעקבות מחאה שהוביל לאחר החתמתו של קארים בנזמה באל הילאל, דקות ספורות לפני סגירת חלון ההעברות. בתגובה, ולאחר עימות פנימי, נותר CR7 מחוץ לסגל של אל נאסר למשחק הצמרת מול אל ריאד, מה שהצית גל שמועות עצום.

ברשתות החברתיות אף הופצו פוסטים ותמונות עם הכיתוב “Wanted”, בעוד כלי תקשורת שונים דיווחו כי הפורטוגלי עזב את ריאד ואף חזר לפורטוגל. מנגד, גורמים אחרים הכחישו זאת. במקביל, ברחבי העולם דווח כי רונאלדו שוקל להפעיל סעיף שחרור בסך 50 מיליון אירו מחוזהו, שתקף עד 2027 ונחתם רק בקיץ האחרון.

באל נאסר בחרו לשמור על שתיקה מוחלטת. שחקנים, אנשי הנהלה ואפילו המאמן חורחה ז’סוס לא התייחסו לנושא, מה שרק העמיק את הערפל סביב עתידו של הכוכב בן ה-40. אלא שכמה שעות לפני יום הולדתו ה-41, רונאלדו עצמו סיים את הסאגה – לפחות זמנית. בפוסט שהעלה לרשתות החברתיות נראה החלוץ חוזר להתאמן, בצירוף שני לבבות בצבעי המועדון, צהוב וכחול.

כעת, השאלה הגדולה היא האם רונאלדו ייכלל בסגל אל נאסר למשחק הקרוב ביום שישי מול אל איתיחאד, קבוצתו לשעבר של בנזמה. מה שבטוח: כריסטיאנו חזר, והדרמה סביבו רחוקה מלהסתיים.