יום חמישי, 05.02.2026 שעה 21:12
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
72%1966-205225פנרבחצ'ה1
64%2098-222925אולימפיאקוס2
64%2052-215025הפועל ת"א3
62%2246-234626ולנסיה4
62%2200-224426ברצלונה5
62%2223-227526הכוכב האדום6
62%2177-224026פנאתינייקוס7
59%2258-236427ריאל מדריד8
58%2156-230826ז'לגיריס9
58%2228-236326מונאקו10
50%2239-223426אולימפיה מילאנו11
48%2378-236027דובאי12
46%2164-214026וירטוס בולוניה13
42%2150-206726באיירן מינכן14
42%2386-231226מכבי ת"א15
35%2369-226226באסקוניה16
32%2308-222725פאריס17
31%2327-209126פרטיזן בלגרד18
27%2264-207026ליון וילרבאן19
27%2225-208026אנדולו אפס20

רבע 1, 03:09: הפועל ת"א - ולנסיה 17:13

יורוליג, מחזור 27: בשיאו של משבר עצום, האדומים מארחים במנורה את הספרדים ויקוו שכמו בעבר גם הפעם יילך להם נגדם. איטודיס יעצור את כדור השלג?

|
כריס ג'ונס עם הכדור (חגי מיכאלי)
כריס ג'ונס עם הכדור (חגי מיכאלי)

בשיאו של משבר עצום, הפועל תל אביב יודעת שהתרופה הכי טובה זה ניצחון. אם היה ספק קטן שהמשחק יהיה בארץ, אז הוא בהיכל מנורה מבטחים ובשעה זו מחזיקת היורוקאפ של דימיטריס איטודיס מארחת את ולנסיה במסגרת המחזור ה-27 של היורוליג. 

האדומים מחזיקים ברצף רע מאוד של שלושה הפסדים במפעל היוקרתי, מה שגרם להם לאבד את המקום הראשון. מעבר לכך יש את גם הרמה, כאשר איטודיס ושחקניו פשוט לא נראים טוב. ולכל זאת תוסיפו הפסד להפועל ירושלים והדחה מהגביע, ותקבלו את המילה משבר.

במפגש האחרון כן היה שיפור למשך 30 דקות, אבל כדורסל משחקים 40 ובסופו של דבר רבע רביעי רע מאוד של הפועל תל אביב סידר לבאיירן מינכן ניצחון, כאשר אמנם המקום הראשון עדיין במרחק של משחק אחד מהאדומים, אבל גם המקום השביעי במרחק דומה.

אפשר לומר שנוצרה סוג של יריבות כבר בין שתי הקבוצות. הפועל תל אביב גברה על ולנסיה בסיבוב הראשון בעונה הזו ביורוליג, אבל מה שלעד יזכרו זה את הניצחון בסדרה בחצי גמר היורוקאפ אשתקד, כולל אותו סלתי בלתי נשכח של מרקוס פוסטר שסידר עלייה לגמר.

רבע ראשון

חמישיית הפועל ת”א:כריס ג'ונס, בר טימור, קולין מלקולם, איש ווינריית’ ודן אוטורו.

חמישיית ולנסיה: קמרון טיילור, ניית'ן רוברס, ג'יים פרדילה, ז'אן מונטרו ודריוס תומפסון.

# 10:00-5:00: האדומים פתחו עם הגנה רכה, וספגו נקודות בקלות בצבע, מן העבר השני הצליחו להישאר במשחק בזכות יכולת אישית עם מהלכים של מלקולם, וויינריית’ וג’ונס.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */