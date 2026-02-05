יום חמישי, 05.02.2026 שעה 08:50
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
291148-138015הפועל ת"א
271144-135115מכבי ת"א
261150-121815הפועל העמק
261329-142415בני הרצליה
251189-128415הפועל ירושלים
241248-122315הפועל חולון
211372-129415עירוני קריית אתא
211289-126815עירוני רמת גן
211337-129215הפועל ב"ש/דימונה
201280-121215מכבי ראשל"צ
201273-119615עירוני נס ציונה
181298-121015מכבי רעננה
181306-117415אליצור נתניה
161164-100115הפועל גליל עליון

דרישה לעצור העברת 2 מיליון ש"ח למכבי ר"ג

חבר מועצת העיר, ליעד אילני, שיגר מכתב התראה חריף לראש העיר: "החלטה פרטנית במסווה של תבחין כללי". וגם: הטענות שעלו במכתב והאולטימטום שהוצב

|
שחקני מכבי רמת גן (יפית כחלון, מכבי רמת גן)
שחקני מכבי רמת גן (יפית כחלון, מכבי רמת גן)

סערה ציבורית ומשפטית ברמת גן סביב התמיכה העירונית בקבוצת הכדורסל של מכבי רמת גן. במכתב התראה דחוף וחריף שנשלח לראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן, ולבכירי העירייה, דורש חבר מועצת העיר, ליעד אילני, לעצור לאלתר את העברתם של כספי ציבור בסך שני מיליון שקלים לקבוצת הכדורסל, בטענה כי מדובר במהלך בלתי חוקי שנתפר במיוחד למידותיה של הקבוצה.

המכתב, שנשלח באמצעות עו"ד ד"ר מתן גוטמן, תוקף בחריפות את ההחלטה שהתקבלה במועצת העיר ב-27 בינואר לאשר תבחינים חדשים לתמיכה בקבוצות ספורט, אשר לטענת אילני נועדו אך ורק כדי להכשיר בדיעבד העברת כספים למכבי רמת גן, שנקלעה לקשיים כלכליים.

במכתב נטען כי העירייה יצרה מצג שווא של הליך תקין, בעוד שבפועל מדובר בשימוש פסול בכספי משלם המסים. "אחד התבחינים שאושרו בישיבת מועצת העיר עוסק כביכול ב'תוספת סיוע כספי לקבוצת ספורט שנקלעה למצוקה כלכלית'. בפועל ובמהות מדובר בהחלטה ספציפית שכבר התקבלה להעברת סך של 2 מיליון ש"ח מכספי ציבור לקבוצה מסוימת אחת בלבד והיא קבוצת מכבי רמת גן", נכתב בפנייה החריפה.

עו"ד ד"ר מתן גוטמן (שלומי יוסף)עו"ד ד"ר מתן גוטמן (שלומי יוסף)

עו"ד גוטמן מדגיש במכתב כי במהלך הדיון במועצה הדברים נאמרו בגלוי, ולפיהם התבחין גובש לנוכח מצבה של הקבוצה הספציפית. לדבריו, "בכך נחשף כי לא מדובר בתבחין נורמטיבי שוויוני, כפי המתחייב מנוהל משרד הפנים והפסיקה, אלא בהחלטה פרטנית במסווה של תבחין כללי. זאת לא ניתן לעשות במסגרת תמיכות ציבוריות".

הטענה המרכזית העולה מהמכתב היא כי העירייה פעלה בניגוד גמור לכללי המנהל התקין, תוך יצירת מנגנון פיקטיבי שכל מטרתו היא חילוץ כלכלי של גוף אחד. "לא ניתן ליצור תבחין תמיכה מדומה העטוף בכסות של קריטריון אובייקטיבי ושוויוני שעה שבפועל מדובר בהחלטה אחת ממוקדת ומזוהה מראש. התבחין שנקבע אינו תבחין אמת אלא תבחין שקר אשר תוכנו הממשי והיחיד הוא העברת תוספת סיוע כספי בסך 2 מיליון ש"ח לקבוצת מכבי רמת גן", נכתב.

עוד נחשף במכתב כי ההליך לטענת עו"ד גוטמן היה "כה תפור", עד כי נציגי הקבוצה היו מעורבים בו בזמן אמת. "הפגם המהותי מחריף נוכח העובדה החריגה ביותר כי יו"ר הקבוצה חן שניידרמן הוזמן לישיבת המועצה בזמן הדיון על אישור התבחין על מנת לפרט את מצוקתה הכלכלית של הקבוצה ולהצדיק את הצורך בהזרמת כספי ציבור נוספים, דרך תבחין השקר הכללי כביכול". עו"ד גוטמן משווה זאת למצב אבסורדי שבו ספק משתתף בישיבה הקובעת את תנאי המכרז שלו: "וכיצד ייתכן כי באותו היגיון בדיוק נוהגת עירייה שומרת חוק שעה שנציג הגוף הנתמך יושב בישיבה שבה נתפרים תבחיני התמיכה עבורו, בעוד כל שומרי הסף מצויים בחדר ואיש מהם אינו מעיר ואינו עוצר את המהלך".

כרמל שאמה הכהן (חגי מיכאלי)כרמל שאמה הכהן (חגי מיכאלי)

במכתב מועלות גם טענות קשות על כך שהעירייה משמשת כ"מסלול עוקף" לרגולטור הלאומי. נטען כי התבחין העירוני "נולד" רק לאחר שמכבי רמת גן כשלה בניסיונה לקבל סיוע ממשרד התרבות והספורט עבור נזקי המלחמה. "העירייה, תחת פעולה במסגרת הדין הקיים, בחרה לעקוף במודע את תבחיני משרד הספורט ולקבוע תבחין עירוני תפור למידותיה של קבוצה אחת בלבד, וזאת לאחר שהקבוצה לא עמדה בתנאי הזכאות שנקבעו על ידי המדינה".

הטענות לא עוצרות בהיבט הפרוצדורלי, אלא גולשות גם לחשש כבד לניגוד עניינים פוליטי בין ראש העירייה לקבוצה. במכתב מוזכר כי בבחירות האחרונות פרסמה הקבוצה תעמולה לטובת ראש העיר. "בנסיבות אלה מתעורר חשש כבד וקונקרטי כי התמיכה הפוליטית הפומבית של הקבוצה בראש העירייה עמדה בבסיס ההחלטה החריגה ליצור עבורה תבחין תפור ולסטות באופן כה בוטה מן הדין ומנוהל משרד הפנים".

לסיום, מציב חבר המועצה אילני אולטימטום ברור להנהלת העירייה: "מתבקש כי תינתן תשובה חיובית וברורה לדרישה לעצירת המימון ולביטול התבחין.  ככל שלא יתקבל מענה כאמור, לא תיוותר למרשי כל ברירה אלא לפנות לערכאות המוסמכות על מנת להגן על כספי תושבי העיר".

