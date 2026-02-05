יום חמישי, 05.02.2026 שעה 08:48
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
76%5391-575249דטרויט פיסטונס
67%5506-594651בוסטון סלטיקס
65%5616-589451ניו יורק ניקס
58%6028-617252קליבלנד קאבלירס
57%6005-604453טורונטו ראפטורס
57%5843-590751פילדלפיה 76'
51%5463-541947אורלנדו מג'יק
50%6211-610952שיקגו בולס
48%6163-610552אטלנטה הוקס
46%5908-605152שארלוט הורנטס
45%6283-628553מיאמי היט
43%5660-546949מילווקי באקס
29%5626-529849ברוקלין נטס
27%6113-569051אינדיאנה פייסרס
27%5827-537848וושינגטון וויזארדס
 מערב 
75%5627-614752אוקלהומה ת'אנדר
69%5352-562148סן אנטוניו ספרס
67%5429-572349יוסטון רוקטס
64%6122-630653דנבר נאגטס
62%5547-572550פיניקס סאנס
58%6136-632653מינסוטה טימברוולבס
56%5913-606852גולדן סטייט ווריורס
54%5789-570550לוס אנג'לס לייקרס
47%5453-543949לוס אנג'לס קליפרס
43%6041-591151פורטלנד בלייזרס
42%5732-567950דאלאס מאבריקס
36%5918-576350ממפיס גריזליס
31%6471-608951יוטה ג'אז
25%6178-584951ניו אורלינס פליקנס
25%6251-576752סקרמנטו קינגס

לידיעת הפועל ת"א: גרשון יאבוסלה עבר לשיקגו

הצרפתי, שמבוקש על ידי האדומים, חבר לבולס ועזב את הניקס, שלא רצו אותו בגלל אופציית השחקן שלו. כעת, נותר לחכות האם יישאר בשיקגו או שישוחרר

|
גרשון יאבוסלה (רויטרס)
גרשון יאבוסלה (רויטרס)

לא נותר עוד הרבה לחלון ההעברות לטריידים ב-NBA וכמעט בכל שעה יוצאת הודעה על מעברים כאלו ואחרים. מי שממתינה לראות מה יקרה בגזרת גרשון יאבוסלה היא הפועל תל אביב שמקווה שהוא ישוחרר ויוותר על החלום להמשיך להיות בליגה הטובה בעולם, והבוקר (חמישי) הגיעה תפנית.

הכתב הבכיר שאמס צ’ראנייה פרסם שהפורוורד הצרפתי עבר בטרייד ועזב את ניו יורק, כאשר היעד החדש שלו כעת זה שיקגו בולס. הניקס קיבלו בתמורה ליאבוסלה את דיילן טרי, וכעת נותר לראות האם הצרפתי אכן יישאר אצל הבולס או שישוחרר.

מארק שטיין הוסיף: “הניקס לא רצו להחזיק את יאבוסלה כי יש לו אופציית שחקן בקיץ לעונה הבאה. הם העבירו אותו בתמורה לדיילן טרי שחיפש התחלה חדשה מחוץ לשיקגו, והוא מגיע כאשר החוזה שלו מסתיים בסיום העונה ואין לו אופציית שחקן”.

בכל מקרה, אם אכן גרשון יאבוסלה ישוחרר משיקגו, שרק לא מזמן העבירה את השחקן הכי טוב שלה, ניקולה ווצ’ביץ’, מה שמראה שהמועדון יתחיל כעת לחשוב לטווח הארוך, הצרפתי צפוי להיות מבוקש מאוד באירופה, כאשר הפועל תל אביב כבר דיברה עם הנציגים שלו והעבירה את המסרים ההכרחיים.

