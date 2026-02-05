"מי שישליך פירו ימצא עצמו מאחורי סורג ובריח"

מהפכה במגרשי הספורט. החוק להחמרת הענישה על השלכת אמצעי פירוטכניקה למגרשי הספורט, אותו יזמה חברת הכנסת יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו), עבר בקריאה שנייה ושלישית ונכנס לספר החוקים.

מליאת הכנסת אישרה ברוב של 8 בלי מתנגדים את החוק שקובע עבירה חדשה של השלכת אמצעי פירוטכני לרבות אבוקות, חזיזים, זיקוקים, רימוני עשן או כל חפץ שמכיל חומר נפץ או הפעלתו גורמת לקולות נפץ, עשן או אור שעונשה יהיה עד שלוש שנות מאסר בפועל.

יוזמת החוק, ח"כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו): "הייתי מעדיפה שהחוק הזה לא יגיע לעולם, אך לאור ריבוי המקרים בשנים האחרונות של השלכת חזיזים, אבוקות ורימוני עשן, שמסכנים את ציבור האוהדים, השוטרים, אנשי הצוות והשחקנים, לא הייתה ברירה אלא לתת כלים לגורמי האכיפה ולהרתיע את אותם עבריינים.

“כעת כשהחוק עבר, אני פונה לקבוצות ולהנהלת הליגות לידע את הקהל שמי שישליך פירו למגרש ימצא את עצמו מאחורי סורג ובריח. אולמות הכדורסל ומגרשי הכדורגל נועדו לספורט ולא למלחמה".