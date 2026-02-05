יום חמישי, 05.02.2026 שעה 07:28
כדורסל עולמי  >> ליגת האלופות של פיב"א
ליגת האלופות של פיב"א 25-26
 בית 1 
56%782-8279ריטאס וילנה1
50%507-4816פרומיתאס2
43%579-5657היידלברג3
33%467-4686לגיה ורשה4
 בית 2 
78%741-8079אלבה ברלין1
67%806-7829שאלון2
30%865-81910נימבורק3
17%544-4866סבאח באקו4
 בית 3 
100%679-7949חובנטוד בדאלונה1
50%524-5396שולה2
40%824-81610הפועל חולון3
0%542-4416בורסאספור4
 בית 4 
67%704-7749טנריפה1
44%774-7649טופאש בורסה2
43%554-5267טראפני שארק3
33%543-5096בני הרצליה4
 בית 5 
78%730-7929גלאטסראיי1
44%713-7239וירצבורג2
33%765-7459טרייסטה3
17%522-4526איגוקאה4
 בית 6 
89%674-7639א.א.ק. אתונה1
50%439-4516סולנוקי אולאי2
50%467-4616לוויצה פטריוטי3
17%480-4116ו.א.פ ריגה4
 בית 7 
89%673-8429מלאגה1
67%504-4926מרסין2
22%784-6939קרדיצה3
0%556-4866אוסטנד4
 בית 8 
89%636-7289גראן קנאריה1
56%700-7589לה מאן2
50%462-4696סובוטיקה ספרטק3
17%553-4296בנפיקה ליסבון4

"נקווה שננצח את 3 המשחקים ונראה מה יהיה"

למרות ההפסד הכואב לגלאטסראי, סנטר הפועל חולון, אדאמה סאנוגו, שרשם דאבל דאבל של 20 נק' ו-12 ריב', בחר להיות אופטימי: "מרגישים שהיינו בסדר"

|
שחקני הפועל חולון (רועי כפיר)
שחקני הפועל חולון (רועי כפיר)

הפועל חולון הפסידה אתמול (רביעי) לגלאטסראיי במסגרת המחזור השלישי של שלב 16 האחרונות בליגת האלופות של פיב”א. יואב שמיר וחניכיו נותרו במקום האחרון בבית עם סיום המחזור, וכעבור שלושה משחקים הם עדיין ללא ניצחון וקרובים מתמיד להדחה מהמפעל. כזכור, בשני המשחקים הקודמים ספגה חולון תבוסות בהפרש של 26 נקודות, ואתמול אמנם נכנסה לרבע הרביעי ביתרון, אך בסופו של דבר הקבוצה הטורקית השלימה קאמבק, כפי שעשתה גם במחזור הקודם, ויצאה עם הניצחון.

ביום שבת תפגוש חולוניה את בני הרצליה במסגרת הליגה, במה שיהיה משחקה הראשון בזירה המקומית מאז ההדחה מגביע המדינה בשלב רבע הגמר. לאחר מכן תצא הקבוצה לסמוקוב, שם תארח את ריטאס וילנה במחזור הרביעי של שלב 16 האחרונות. בפועל, הסגולים רחוקים 40 דקות מהדחה. עם זאת, בהשוואה לשני המחזורים הקודמים, הפעם נראתה חולוניה טוב יותר מול קבוצתו של ג’יאנמרקו פוצקו, ואף הובילה במשך קצת יותר מ-30 דקות מול חניכיו של המאמן האיטלקי, כפי שציינו במועדון.

בסביבת הקבוצה התייחסו גם למאבק על הריבאונדים, בדגש על ריבאונד ההתקפה. מהבחינה הזו חולוניה עמדה במטרה מול גלאטסראיי, דבר שלא הצליחה לעשות מול ריטאס וילנה וגם לא מול לה מאן, שמובילה את הבית במאזן מושלם. אלא שעל אף הדברים הטובים, הקבוצה הטורקית סגרה את המשחק עם ריצת 0:12, לה חולוניה כבר לא הצליחה להגיב.

יואב שמיר (אורן בן חקון)יואב שמיר (אורן בן חקון)

“בסוף צריך לנצח משחקים”, הוסיפו במועדון, שם ניסו למצוא נחמה בכך שהקבוצה נלחמה, גם בערב חלש נוסף של ג’ורדן מקריי, שאמור להיות אחד משחקני המפתח. כזכור, כבר לאחר ההדחה מגביע המדינה נשמעה ביקורת על השחקן, ואתמול הוא קלע שתי נקודות בלבד ב-21:12 דקות, וסיים עם מדד פלוס-מינוס של 18-.

חולוניה הובילה בכ-75% מהמשחק, ואף החזיקה ביתרון נקודה כשלוש דקות לסיום. בסופו של דבר הפסידו יואב שמיר וחניכיו בחמש נקודות, כשמקריי מסיים ערב ללא סלי שדה. אך בשורה התחתונה, למרות כל מה שעברה הקבוצה העונה, היא עדיין נמצאת בתחתית הבית וממשיכה לחפש את ניצחון הבכורה שלה בשלב הנוכחי.

גג'ורדן מקריי (רועי כפיר)

אדאמה סאנוגו, שסיים את המשחק עם דאבל דאבל של 20 נקודות ו-12 ריבאונדים, אמר לאחריו: "אפשר לראות שהיה לנו יותר אנרגיה במשחק הזה ושבאנו מוכנים יותר. כשרואים את המשחק רואים את זה. רצינו לנצח, אבל אנחנו מרגישים שהיינו בסדר. נותרו עוד שלושה משחקים ונקווה שננצח את שלושתם ברציפות ונראה מה יהיה. אני חושב ששיחקנו בסדר".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */