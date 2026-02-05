"בארסה הובכה למכבי חיפה": בספרד מעכלים

שחקני הנוער של מכבי חיפה אמנם עוד צעירים וכל הקריירה שלהם לפניהם, אבל אתמול (רביעי) הם רשמו לילה שהם יזכרו ככל הנראה במשך כל חייהם. הירוקים הדיחו את לא אחרת מאשר ברצלונה מליגת האלופות לנוער והעפילו לשמינית הגמר, זאת אחרי 2:2 בזמן הרגיל ו-1:3 גדול בדו קרב הפנדלים.

בבוקר שלאחר המשחק, בתקשורת בספרד לא ריחמו על הקטלונים: “הדחה ילדותית, החלטות מוזרות מאוד של המאמן בכל מה שקשור לבועטים בדו קרב בסיום. היה משחק קשה בגלל מצב הדשא, אבל זה לא יכול להיות תירוץ עבור מועדון כמו ברצלונה”, רשמו ב’אס’.

ב’ספורט’ הקטלוני הוסיפו: “הופעה לא טובה בזמן הרגיל, והופעה עוד יותר מביכה בפנדלים. ברצלונה הבכירה את עצמה נגד קבוצה משמעותית פחות גדולה ממנה. בכך, הקבוצה איבדה סיכוי להגן על התואר, אחרי שזכתה במפעל בשנה שעברה”.

שחקני הנוער של מכבי חיפה בעננים (באדיבות מכבי חיפה)

מה הלאה?

אם נסתכל רגע על מכבי חיפה, אז היא אחת מבין 16 העולות לשמינית הגמר, כאשר שאר היריבות הן: אלקמאר, קלאב ברוז’, ריאל מדריד, זילינה, צ’לסי, איינטרכט פרנקפורט, אתלטיקו מדריד, לגיה ורשה, פ.ס.ז’, בנפיקה, ויאריאל, הלסינקי, אינטר, ריאל בטיס וספורטינג ליסבון.

מבחינת ההמשך, שלב שמינית הגמר יהיה משחק ב-24 וב-25 בפבואר, ונזכיר שכמו המפגש של ברצלונה ומכבי חיפה, אין גומלין וזה משחק אחד. אם הירוקים חולמים רחוק, אז נציין שרבע הגמר ב-17 ו-18 במרץ, חצאי הגמר ב-17 באפריל והגמר הגדול ב-20 באפריל. החצאים והגמר בשוויץ. ההגרלה מהשמינית ועד לסיום תתקיים ביום שישי הקרוב, 6 בפברואר.