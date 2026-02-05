יום חמישי, 05.02.2026 שעה 08:25
ליגת האלופות לנוער 25-26
07-266בנפיקה 1
014-286טוטנהאם2
08-205צ'לסי3
010-206מונאקו 4
08-186מנצ'סטר סיטי5
07-176אתלטיק בילבאו6
016-246אייאקס7
08-166אתלטיקו מדריד 8
07-146ריאל מדריד9
08-146אינטר 10
03-95קלאב ברוז'11
08-136בורוסיה דורטמונד 12
07-125פאריס סן-ז'רמן13
07-126ויאריאל14
09-136ברצלונה15
09-136פ.ס.וו איינדהובן16
010-136ספורטינג ליסבון 17
015-165סלביה פראג18
011-126יובנטוס19
011-125מארסיי20
011-125איינטרכט פרנקפורט21
010-106קופנהאגן22
00-00אטאלנטה 23
00-00אסטון וילה24
00-00נאנט25
00-00מכבי חיפה26
00-00אלקמאר 27
010-86אולימפיאקוס28
06-36נאפולי29
013-86ליברפול 30
016-106באיירן מינכן31
018-116ארסנל32
016-96באייר לברקוזן33
015-86קייראט 34
015-56פאפוס35
018-76אוניון סט. ז'ילואז36
017-66ניוקאסל37
021-66גלאטסראיי38
031-46בודו גלימט39
030-16קרבאח40

"בארסה הובכה למכבי חיפה": בספרד מעכלים

במדינה עדיין מתעסקים באיבוד התואר של הבלאוגרנה לאיתי מרדכי וחניכיו: "דו קרב מביך עבור הקטלונים". וגם: שאר העולות, כל התאריכים ומתי ההגרלה?

|
ליאל נגת בפעולה (באדיבות מכבי חיפה)
ליאל נגת בפעולה (באדיבות מכבי חיפה)

שחקני הנוער של מכבי חיפה אמנם עוד צעירים וכל הקריירה שלהם לפניהם, אבל אתמול (רביעי) הם רשמו לילה שהם יזכרו ככל הנראה במשך כל חייהם. הירוקים הדיחו את לא אחרת מאשר ברצלונה מליגת האלופות לנוער והעפילו לשמינית הגמר, זאת אחרי 2:2 בזמן הרגיל ו-1:3 גדול בדו קרב הפנדלים.

בבוקר שלאחר המשחק, בתקשורת בספרד לא ריחמו על הקטלונים: “הדחה ילדותית, החלטות מוזרות מאוד של המאמן בכל מה שקשור לבועטים בדו קרב בסיום. היה משחק קשה בגלל מצב הדשא, אבל זה לא יכול להיות תירוץ עבור מועדון כמו ברצלונה”, רשמו ב’אס’.

ב’ספורט’ הקטלוני הוסיפו: “הופעה לא טובה בזמן הרגיל, והופעה עוד יותר מביכה בפנדלים. ברצלונה הבכירה את עצמה נגד קבוצה משמעותית פחות גדולה ממנה. בכך, הקבוצה איבדה סיכוי להגן על התואר, אחרי שזכתה במפעל בשנה שעברה”.

שחקני הנוער של מכבי חיפה בעננים (באדיבות מכבי חיפה)שחקני הנוער של מכבי חיפה בעננים (באדיבות מכבי חיפה)

מה הלאה?

אם נסתכל רגע על מכבי חיפה, אז היא אחת מבין 16 העולות לשמינית הגמר, כאשר שאר היריבות הן: אלקמאר, קלאב ברוז’, ריאל מדריד, זילינה, צ’לסי, איינטרכט פרנקפורט, אתלטיקו מדריד, לגיה ורשה, פ.ס.ז’, בנפיקה, ויאריאל, הלסינקי, אינטר, ריאל בטיס וספורטינג ליסבון.

מבחינת ההמשך, שלב שמינית הגמר יהיה משחק ב-24 וב-25 בפבואר, ונזכיר שכמו המפגש של ברצלונה ומכבי חיפה, אין גומלין וזה משחק אחד. אם הירוקים חולמים רחוק, אז נציין שרבע הגמר ב-17 ו-18 במרץ, חצאי הגמר ב-17 באפריל והגמר הגדול ב-20 באפריל. החצאים והגמר בשוויץ. ההגרלה מהשמינית ועד לסיום תתקיים ביום שישי הקרוב, 6 בפברואר.

