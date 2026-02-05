אחרי שתי הארכות: 127:134 לניו יורק על דנבר

עוד רגע פגרת האולטסאר ובו כמובן נזכיר בכל הזדמנות שיש שדני אבדיה ייקח חלק, אבל בינתיים ב-NBA מגבירים קצב מידי יום וגם הלילה (בין רביעי לחמישי) שוחקו לא מעט משחקים, ובחלק מהם נרשמו תוצאות מעניינות במיוחד כולל לא מעט הארכות.

סן אנטוניו ספרס (34:16) – אוקלהומה (40:12) 106:116

הקריפטונייט של האלופה שוב עשתה זאת. השנייה גברה על הראשונה במערב בפעם המי יודע כמה כשוויקטור וומבניאמה הוביל עם 22 נקודות ו-14 ריבאונדים, כשקלדון ג’ונסון תרם 25 נקודות מהספסל. מנגד, שיי גילג’ס אלכסנדר לא שיחק וגם יחמיץ את האולסטאר בגלל פציעה, חבריו לא הסתדרו כש-24 נקודות ו-12 ריבאונדים של ג’יילין וויליאמס לא הספיקו.

ויקטור וומבניאמה על ג'יילין וויליאמס (רויטרס)

טורונטו ראפטורס (30:22) – מינסוטה (32:20) 128:126

עוד מותחן הגיע מקנדה, שם המארחת נעצרה והאורחת חזרה לנצח. כל החמישייה של המנצחת ועוד שני שחקנים מהספסל קלעו בספרות כפולות, כשכמובן אנתוני אדוארדס היה מעל כולם עם 30 נקודות. בצד השני קרה אותו דבר בדיוק, רק שבספסל רק שחקן אחד קלע בספרות כפולות ואולי זה היה ההבדל. ברנדון אינגרם קלע הכי הרבה אצל המפסידה עם 25 נקודות.

אנתוני אדוארדס חודר (רויטרס)

יוסטון רוקטס (31:18) – בוסטון סלטיקס (33:18) 114:93

העונה המרשימה של בוסטון בצל הפציעה של ג’ייסון טייטום לא עוצרת והירוקים רשמו ניצחון רביעי ברציפות כדי להתקבע במקום השלישי במזרח, הפעם עם חגיגה אדירה מול קבוצה מצוינת, בחוץ, בלי ג’יילן בראון. דריק ווייט הוביל עם 28 נקודות ופייטון פריצ’ארד הוסיף 27 נקודות מהספסל, כאשר בצד השני כמעט אף אחד לא הופיע, כשקווין דוראנט הוביל את הקלעים עם 15 נק’ בלבד.

דריק ווייט זורק (רויטרס)

מילווקי באקס (20:29) – ניו אורלינס (13:40) 137:141

עוד מפגש שנכנס להארכה, אבל בסופו של דבר הבאקס רשמו ניצחון שני ברציפות כשהם ללא יאניס אנטטקומפו. ראיין קולינס הוביל עם 27 נקודות את המנצחת כשקווין פורטר ג’וניור הוסיף 18 מהספסל, כאשר הצגה של טריי מרפי בצד השני עם 44 נקודות לא הספיקה, כמו גם 20 נקודות של זאיון וויליאמסון.

זאיון וויליאמסון מול קייל קוזמה (רויטרס)

ניו יורק ניקס (33:18) – דנבר נאגטס (33:19) 127:134

המותחן של הלילה נגמר אחרי שתי הארכות, מופעים גדולים של שחקנים בשני הצדדים וניצחון שמיני ברציפות לקבוצה מהתפוח הגדול. ניקולה יוקיץ’ סיפק טריפל דאבל מרשים של 30 נק’, 14 ריב’ ו-10 אס’ כשג’מאל מארי תרם 39 נק’ משלו, אבל זה לא הספיק אל מול 42 נק’ של ג’יילן ברנסון ועוד 24 נק’ ו-12 ריב’ של קארל אנתוני טאונס. הפסד שלישי ברציפות לחבורה מקולורדו.