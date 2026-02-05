יום חמישי, 05.02.2026 שעה 08:26
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

הפועל באר שבע הכי מוכנה שיש למשחק העונה

פודקאסט ב"ש סיכם עלייה לחצי גמר הגביע: המצטיינים, החשיבות ומחמאות לקוז'וק ולשחקנים. וגם: סאגת איסט, חלון ההעברות, קאנגווה ובית"ר. האזינו

שחקני באר שבע חוגגים (חג'אג' רחאל)
שחקני באר שבע חוגגים (חג'אג' רחאל)

אחרי שניצחה בליגה 0:2 את ריינה במשחק הראשון מבין שניים בתוך ארבעה ימים, הפועל ב״ש סימנה וי גדול גם על הגביע. החבורה של רן קוז'וק גברה אמש (רביעי) 0:3 על מכבי בני ריינה והשיגה את הכרטיס לחצי גמר עונה שלישית ברצף ועם הפנים למשחק העונה ביום שני נגד בית"ר ירושלים בטרנר.

איציק כלפי ודובב גבאי בפרק חדש בפודקאסט הפועל ב״ש בערוץ הפודקאסטים של ONE: הפועל ב״ש מגיעה מוכנה למשחק העונה נגד בית״ר, אבל כדי לנצח אותו היא צריכה לבוא באותה הגישה כמו במשחקים באחרונים. המצטיינים של המשחק, הבצורת של דן ביטון, החשיבות לניצחון בלי קאנגווה ומתי יחזור לארץ, החשיבות של הצמד רועי לוי ואלון תורג׳מן והמחמאות לרן קוז'וק.

עוד בפרק: חלון ההעברות שומם עד כה בבירת הנגב, מה דובב חושב על סאגת איסט ומתי יצטרף לקבוצה, מדוע יש קושי לב"ש לצרף זרים וההכנות למשחק נגד בית״ר, ומה ההרכב של דובב לקראת המפגש המסקרן מול הירושלמים בטרנר? האזנה נעימה.

