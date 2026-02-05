משום מקום: נתניה הכריזה על סיכום עם סיפריין

משום מקום. הלילה (חמישי) מכבי נתניה הודיעה על סיכום עם הקשר הצרפתי ווילאן סיפריין בן ה-31, כשיחתום רק לאחר שיעבור בדיקות רפואיות ומגיע מצ’נגצ’ונן יטאיי שירדה ליגה בעונה האחרונה בסין. צירופו מגיע אחרי עזיבתם של שני הזרים לוקאס פראיזו ומוחמד דג’טיי.

סיפריין, ששיחק בכל נבחרות הנוער של צרפת, היה נחשב לכישרון גדול ורשם במהלך הקריירה שלו לא פחות מ-151 הופעות בליגה הצרפתית, כשאת רובן ערך במדי ניס, שם כבש 21 שערים והוסיף 10 בישולים.

אחרי ההצלחה הושאל לפארמה שרכשה אותו עונה לאחר מכן בכ-7.5 מיליון אירו, אך לא השתלב והושאל לנאנט ממדינת הולדתו ולסיון השווייצרית. כאמור, הוא מגיע ליהלומים אחרי שירד ליגה עם קבוצתו בסין ויעבה את מרכז הקישור של רוני לוי.