ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

שחר בירך את הנוער: הוספתם גאווה למכבי חיפה

הנשיא שיבח את השחקנים אחרי הניצחון על בארסה בליגת האלופות: "הצגתם כדורגל חיובי ואמיץ". הדילמה של בכר נגד הפועל י-ם: גולדברג או פיינגזיכט

|
יעקב שחר (עמרי שטיין)
יעקב שחר (עמרי שטיין)

"היינו כחולמים". כך, בשתי מילים, אפשר לתאר את הרגשות של אנשי ושחקני קבוצת הנוער במכבי חיפה שעות אחדות לאחר הניצחון הגדול על אלופת אירופה ברצלונה במסגרת ליגת האלופות לאחר דו קרב פנדלים מרתק בניצוחו של השוער מארק גולנקוב שעצר את שלושת הפנדלים הראשונים בדרך לסנסציה.

במהלך ארוחת הערב אתמול (רביעי) נשיא המועדון יעקב שחר בירך בשיחת וידאו את שחקני קבוצת הנוער לאחר הניצחון על המקבילה מברצלונה: “הוספתם גאווה גדולה למועדון מכבי חיפה ולכדורגל הישראלי כולו. שמחתי לראות את האופן שבו הופעתם למשחק, בגישה טובה ובכדורגל חיובי ואמיץ״, אמר הנשיא.

״הניצחון הוא תוצאה של עבודה קשה של כל הצוותים והשחקנים במחלקה, ואני הכי גאה בהתקדמות של שחקנים ממחלקת הנוער לבוגרים״. לסיכום הוסיף שחר: ״חבל שלא ניתן היה לארח את המשחק בסמי עופר, שכן זו הייתה יכולה להיות חגיגת כדורגל אמיתית״.

שחקני הנוער של מכבי חיפה בשמיים (באדיבות מכבי חיפה)שחקני הנוער של מכבי חיפה בשמיים (באדיבות מכבי חיפה)

מיד לאחר הארוחה השחקנים התכנסו לאסיפה קצרה כאשר המטרה של המאמן איתי מרדכי הייתה לנסות ולארגן מחדש את השורות רגע לפני שהקבוצה תחזור היום לארץ וכבר תחל את הכנותיה למשחק הצמרת בסוף השבוע מול מכבי ת"א.

ההכנות להפועל ירושלים

ברק בכר יצטרך לקבל החלטה עד למשחק בטדי מול הפועל ירושלים (שבת, 17:00) מי מבין השחקנים הצעירים יוזמן לסגל הבוגרת ובמקביל בכר יקבל החלטה אם לאפשר לינון פיינגיזכט לפתוח בהרכב מול הפועל ירושלים על חשבונו של פייר קורנו המוצהב או לתת לשון גולדברג את חולצת ההרכב.

ינון פיינגזיכט. יקבל את המפתחות בהיעדר קורנו? (עמרי שטיין)ינון פיינגזיכט. יקבל את המפתחות בהיעדר קורנו? (עמרי שטיין)

בכר צפוי לערוך מספר שינויים בהרכב מתוך מטרה לנסות ולהדביק את מקומות 3-4. להוציא את קורנו, ימשיכו להיעדר איתן אזולאי, דולב חזיזה, עלי מוחמד, אלעד אמיר ופדראו הפצועים, כשהחזרה של האחרון ממשיכה להתעכב וכרגע לפחות לא ברור מתי יהיה כשיר.

