הראשונה להעפיל לחצי: 1:2 לאינטר על טורינו

בזמן שבארץ שתי קבוצות כבר הבטיחו את מקומן בחצי הגמר, בארץ המגף קיבלו היום (רביעי) את הקבוצה הראשונה שהבטיחה את מקומה בין ארבע האחרונות בגביע האיטלקי, כשאינטר הצליחה לגבור 1:2 על טורינו באצטדיונה של מונזה, זאת לאור העובדה שמשחקי החורף יוזנקו בסן סירו.

השוורים, שהתאוששו מהתבוסה לקומו כשניצחו את עומרי גאנדלמן ולצ’ה בליגה, הצליחו להחזיק מעמד 35 דקות לפני שהגבהה של איסאיקה קמאטה שעלה בהרכב הנראזורי להופעת בכורה, מצא את אנז’ יואן בוני ברחבה והאחרון כבש.

שלוש דקות אחרי החזרה מההפסקה אנדי דיוף הכפיל את היתרון מבישול של מרקוס תוראם, אבל האורחת חזרה למשחק משער בכורה של סנדרו קולנוביץ’ בדקה ה-57. מרקו בארוני ושחקניו כבר ראו את הקאמבק כשמתאו פראטי חגג את השוויון, אלא שהשער נפסל עקב נבדל.

עקב הניצחון, כריסטיאן קיבו והשחורים-כחולים ימתינו למנצחת בין נאפולי לקומו, כשאחת מהן תפגוש את מוליכת הטבלה במסגרת הקרב שיקבע מי תעפיל לגמר המפעל.