בילבאו ניצחה 1:2 את ולנסיה ועלתה לחצי הגמר

אחרי שברצלונה עשתה את העבודה שלה והפכה לעולה הראשונה לשלב חצי גמר גביע המלך הספרדי, עוד שני משחקים ברבע הגמר התקיימו להם אמש (רביעי), כשריאל סוסיאדד ניצחה את דפורטיבו אלאבס 2:3 דרמטי ואתלטיק בילבאו גברה 1:2 בדקה האחרונה על ולנסיה.

אלאבס – ריאל סוסיאדד 3:2

זה היה משחק צמוד במיוחד, אבל לבסוף הקבוצה הבאסקית הייתה זו שיצאה עם ידה על העליונה. עבד אלרחמאן העלה את המארחת ליתרון, מיקל אויירסאבל הגיב מהר עם שער משלו. טוני מרטינס כבש פנדל והחמיץ אחד, גונסאלו גדש ואורי אוסקרסון השלימו את המהפך תוך 4 דקות בדרמה גדולה, והעניקו את הכרטיס לאורחת.

מיקל אויירסאבל חוגג (IMAGO)

ולנסיה – אתלטיק בילבאו 2:1

יש יותר דרמטי מזה? כולם כבר חשבו שהולכים להארכה במסטאייה, אבל לבאסקים היו תוכניות אחרות. עומאר סאדיק כבש שער עצמי והחזיר תוך 9 דקות עם גול לרשת הנכונה, כשעמוק בתוך תוספת הזמן איניאקי וויליאמס כבש את שער הניצחון עבור האורחת, שעלתה לחצי הגמר.