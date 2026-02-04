הפתעה גדולה: וילרבאן ניצחה 70:80 את בולוניה

ההפתעה הגדולה של המחזור ה-26 של היורוליג. דווקא אחרי שרשמה ניצחון חוץ מרשים על מונאקו במחזור הקודם, וירטוס בולוניה חזרה הביתה ונכנעה 80:70 לווילרבאן.

אחרי רבע ראשון צמוד, הצרפתים לקחו ברבע השני את ההובלה וכבר עלו ליתרון של 13 נקודות הפרש. ברבע השלישי האיטלקים חזרו לעניינים וכבר הובילו בנקודה, אולם לאורך כל הרבע האחרון וילרבאן הובילה ולבסוף גם יצאה עם ידה על העליונה.

גלין ווטסון הוביל את המנצחת עם 19 נקודות, אמבאיה אנדיאה הוסיף 16 ואקס הפועל תל אביב, בריאן אנגולה, קלע 15. בצד השני, קארסן אדוארדס הוביל עם 20 נקודות.