יום חמישי, 05.02.2026 שעה 01:39
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5317-4624ארסנל1
4723-4924מנצ'סטר סיטי2
4626-3524אסטון וילה3
4136-4424מנצ'סטר יונייטד4
4027-4224צ'לסי5
3933-3924ליברפול6
3632-3624ברנטפורד7
3626-2724סנדרלנד8
3435-3424פולהאם9
3427-2624אברטון10
3333-3324ניוקאסל11
3343-4024בורנמות'12
3132-3424ברייטון13
2933-3524טוטנהאם14
2929-2524קריסטל פאלאס15
2642-3124לידס16
2635-2424נוטינגהאם פורסט17
2048-2924ווסטהאם18
1547-2524ברנלי19
845-1524וולבס20

קרב ענקיות: סיטי עלתה לגמר גביע הליגה

חניכיו של פפ גווארדיולה ניצחו את ניוקאסל 1:3 ו-1:5 בסיכום שני המפגשים. התכולים יפגשו את ארסנל ומיקל ארטטה בגמר המפעל שייערך בסוף מרץ בוומבלי

|
אנטואן סמניו, עומאר מרמוש וטיג'אני ריינדרס (IMAGO)
אנטואן סמניו, עומאר מרמוש וטיג'אני ריינדרס (IMAGO)

עשתה זאת בסטייל. מנצ’סטר סיטי ניצחה הערב (רביעי) את ניוקאסל 1:3 באצטדיון האיתיחאד והעפילה אל גמר גביע הליגה לאחר 1:5 מוחץ בסיכום שני המשחקים נגד חניכיו של אדי האו. הסיטיזנס יפגשו בגמר את ארסנל, אחת היריבות הגדולות ביותר שלהם בשנים האחרונות, זאת לאחר שהתותחנים גברו על צ’לסי אתמול 0:1 ו-2:4 בסיכום שני המשחקים.

זהות המעפילה מהמשחק הייתה ברורה כבר בסיום המחצית הראשונה, עומאר מרמוש כבש צמד כבר בחצי השעה הראשונה (בדקות ה-7 וה-29), כאשר מי שהוסיף את השער השלישי שחתם את החצי הראשון הוא הקשר ההולנדי, טיג'אני ריינדרס, בדקה ה-32.

המחצית השנייה הזכירה את המשחק שהיה לסיטי מול טוטנהאם, בו התכולים איבדו בחצי השני יתרון של שני שערים וסיימו ב-2:2. גם במשחק היום ניוקאסל הייתה יותר טובה במחצית השנייה, הבקיע שער מרגליו של אנתוני אלנגה בדקה ה-62 והייתה קרובה גם לשני, אך פפ גווארדיולה עשה חילופים והכניס את רודרי, הולאנד ושרקי ששמרו על האיזון במשחק, שנגמר בתוצאה 1:3 לסיטיזנס.

אנטואן סמניו ועומאר מרמוש, יפגשו את ארטטה בגמר (IMAGO)אנטואן סמניו ועומאר מרמוש, יפגשו את ארטטה בגמר (IMAGO)

מנצ’סטר סיטי בתקופה חיובית עוד מלפני העלייה לגמר הגביע, לאחר שהצליחה להתמקם בשמינייה הראשונה בליגת האלופות ולהימנע ממשחקי הפלייאוף. המשחק הבא של פפ ושחקניו הוא אחד ממשחקי הליגה הקשים ביותר – נגד ליברפול באנפילד. מנגד, ניוקאסל לא הצליחה לסיים במקום שמוביל ישירות לשמינית גמר הצ’מפיונס ותתמודד מול קרבאח בשלב 32 האחרונות, לפני כן חניכיו של אדי האו יפגשו בשבת את ברנטפורד ולאחר מכן יתארחו אצל טוטנהאם במסגרת הליגה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */