קרב ענקיות: סיטי עלתה לגמר גביע הליגה

עשתה זאת בסטייל. מנצ’סטר סיטי ניצחה הערב (רביעי) את ניוקאסל 1:3 באצטדיון האיתיחאד והעפילה אל גמר גביע הליגה לאחר 1:5 מוחץ בסיכום שני המשחקים נגד חניכיו של אדי האו. הסיטיזנס יפגשו בגמר את ארסנל, אחת היריבות הגדולות ביותר שלהם בשנים האחרונות, זאת לאחר שהתותחנים גברו על צ’לסי אתמול 0:1 ו-2:4 בסיכום שני המשחקים.

זהות המעפילה מהמשחק הייתה ברורה כבר בסיום המחצית הראשונה, עומאר מרמוש כבש צמד כבר בחצי השעה הראשונה (בדקות ה-7 וה-29), כאשר מי שהוסיף את השער השלישי שחתם את החצי הראשון הוא הקשר ההולנדי, טיג'אני ריינדרס, בדקה ה-32.

המחצית השנייה הזכירה את המשחק שהיה לסיטי מול טוטנהאם, בו התכולים איבדו בחצי השני יתרון של שני שערים וסיימו ב-2:2. גם במשחק היום ניוקאסל הייתה יותר טובה במחצית השנייה, הבקיע שער מרגליו של אנתוני אלנגה בדקה ה-62 והייתה קרובה גם לשני, אך פפ גווארדיולה עשה חילופים והכניס את רודרי, הולאנד ושרקי ששמרו על האיזון במשחק, שנגמר בתוצאה 1:3 לסיטיזנס.

אנטואן סמניו ועומאר מרמוש, יפגשו את ארטטה בגמר (IMAGO)

מנצ’סטר סיטי בתקופה חיובית עוד מלפני העלייה לגמר הגביע, לאחר שהצליחה להתמקם בשמינייה הראשונה בליגת האלופות ולהימנע ממשחקי הפלייאוף. המשחק הבא של פפ ושחקניו הוא אחד ממשחקי הליגה הקשים ביותר – נגד ליברפול באנפילד. מנגד, ניוקאסל לא הצליחה לסיים במקום שמוביל ישירות לשמינית גמר הצ’מפיונס ותתמודד מול קרבאח בשלב 32 האחרונות, לפני כן חניכיו של אדי האו יפגשו בשבת את ברנטפורד ולאחר מכן יתארחו אצל טוטנהאם במסגרת הליגה.