ליאם קרגולה: תחבולן עם שתי רגליים עוצמתיות

קבוצת הנוער של מכבי חיפה חוללה סנסציה אדירה הערב (רביעי), כשהצליחה להדיח את אלופת אירופה לנוער, ברצלונה, עם ניצחון 1:3 בתום דו קרב פנדלים, בתום משחק שהסתיים בתוצאת 2:2 דרמטית, כשבמהלך המחצית השנייה מכבי חיפה הצליחה לחולל מהפך מרשים, כשעל שני השערים חתומים צמד שחקני כנף שעלו מהספסל: ליאם לוסקי (2009) וליאם קרגולה (2007) - שנכנס לשדה המשחק בדקה ה-65, כעבור ארבע דקות חטף כדור באגף ימין ומסר מסירת רוחב מצוינת לליאם לוסקי, שבעט לרשת.

בדקה ה-81 מסירה של החלוץ, אדם גרימברג (2009), שעלה גם הוא מהספסל, מצאה את קרגולה ברחבה וזה בעט לרשת וכבש שער משלו. לקרגולה היה זה שער שני במסגרת האירופאית, זאת לאחר שכבש את השער הראשון במשחק הגומלין מול נאנט בשלב הקודם - שהסתיים בניצחון ירוק 2:3.

תורם בדרכו

ליאם קרגולה, אחיינו של חלוץ העבר אורי קרגולה - מחלוצי העבר הבולטים בליגה הלאומית ובמחוז הדרומי של ליגה א', החל את דרכו בחטיבה הצעירה של הפועל פ"ת. לאורך השנים בשנתון נערים ג' (עונת 21/22) ביצע באמצע העונה מעבר חד לשורותיה של מכבי פ"ת דרום. את העונה סיים עם 22 שערים בכל המסגרות.

אורי קרגולה. הדוד מרוצה (יונתן גינזבורג)

דווקא לאחר מכן, הגיעה ירידה משמעותית בכל מה שקשור לתפוקת הכיבושים, אם כי קרגולה היה מעורב במידה ניכרת במהלכים שסייעו להבקעת שערים בקבוצות שבהן שיחק: את העונה שאחרי (22/23) החל בקבוצת נערים ב' של הפועל רעננה, אך באמצע העונה עבר לבני יהודה ת"א. בסיומה של העונה מאזן הכיבושים של השחקן עמד על שישה.

בעונת 23/24 שב לקבוצת נערים א' של מכבי פ"ת, בשורותיה רשם 33 הופעות בכל המסגרות - ארבע מהן מלאות, בחלק מהמשחקים עלה בהרכב ובחלק מהספסל. את העונה סיים עם שישה שערים ליגה ושני שערים בגביע המדינה, שעזרו לקבוצה לזכות בגביע המדינה.

ליאם קרגולה בטוברוק (צילום: אירינה ליטינסקי)

בעונה שעברה, עונת 24/25, עבר לשורות קבוצת הנוער של בית"ר טוברוק נתניה, ששבה לליגת העל. קרגולה שיחק במרבית המשחקים, בלא מעט מהם עלה מהספסל. את העונה סיים עם שבעה שערים - שלושה מהם בשלהי העונה במשחק הניצחון 4:5 על בני יהודה ת"א, שני מחזורים לפני תום העונה, בסיומו התבשרה טוברוק על ירידתה לליגת המשנה.

למרות זאת, בעונה שעברה מעמדו של ליאם קרגולה עלה, בקיץ האחרון הרבה קבוצות רצו בשירותיו, ביניהן גם אלופת המדינה לנוער, מכבי חיפה, אליה הצטרף השחקן, בשורותיה רשם השחקן 20 הופעות בזירה המקומית - מהן הופעה אחת מלאה, ב-15 מהמשחקים עלה בהרכב. קרגולה כבש שער בניצחון 1:5 בדרבי מול הפועל חיפה, ושער בניצחון 0:4 על הפועל רעננה, במקביל היה מעורב במהלכים שהניבו כיבוש שערים. שני שערים אלה מצטרפים לשערים שהבקיע במשחקי ליגת האלופות.

ליאם קרגולה במעמד החתימה (מדיה מכבי חיפה)

תחבולן, זריז וצנוע

גיל פישל, שאימן את ליאם קרגולה בבית"ר טוברוק, מכיר את השחקן שנים רבות, שכן בנו של פישל, דור, גם הוא שחקן התקפה יליד 2007. לפני שתי עונות שיחקו השניים יחדיו במכבי פ"ת, מה שאפשר לפישל לעקוב מקרוב ובתדירות גבוהה אחרי השחקן: "באותה עונה שליאם שיחק במכבי פ"ת ראיתי שחקן שבנוי טוב, בעל כישרון רב, שתי רגליים עוצמתיות באותה רמה - דבר נדיר במחוזותינו, המתבונן מהצד לא יוכל לזהות מה הרגל הדומיננטית שלו. תחבולן, זריז, מהיר עם הכדור, אבל שחקן שהיו לו חוסרים מבחינה טקטית. לליאם היו הצעות בקיץ 2024 מקבוצות בליגת העל, הצלחתי לשכנע את הוריו ואותו שכדאי לו להגיע לטוברוק, הבטחתי לו שאחרי עונה אחת בטוברוק המעמד שלו יעלה והוא יגיע לקבוצה בכירה, אני שמח שהדברים אכן התגשמו, שמח לראות אותו מצליח. מגיע לו בגדול".

על ההתקדמות שעשה השחקן בעונה שעברה סיפר: "ליאם היה רגיל לשחק במערך של 4-3-3, היה קשה לו לעשות התאמות לסגנונות משחק אחרים. בטוברוק שיחקנו בשיטות משחק שונות בהתאם לסיטואציה, שמתי דגש בעבודה איתו על המשמעת הטקטית. הוא שיחק לעיתים בכנף ולעיתים כחלוץ. ליאם עשה שיפור משמעותי בפרמטר הזה, מה שעזר לו להגיע לעונה הזו מוכן יותר. אני בטוח שגם במכבי חיפה עובדים איתו על שדרוג ושיפור היכולות ועוזרים לו להתקדם".

גיל פישל (באדיבות המדיה של בית"ר טוברוק)

גיל פישל רואה בשחקן פוטנציאל עתידי גבוה, אך מעדיף לא להתנבא: "לליאם יש הרבה איכויות, יש לו אופי מדהים - מוסר עבודה גבוה מאוד, הוא אוהב ללמוד, מבחינתנו כמה שאפשר להתאמן כדי להיות יותר טוב. הוא בעל אופי צנוע, אהוב על חבריו, הוא גם מגיע ממשפחה מאוד תומכת ומיוחדת - שידעה להעריך ולהוקיר את העבודה עמו. מבחינת הפוטנציאל הוא יוכל להשתלב בעתיד בשתי הליגות הבכירות בארץ. באיזו רמה ודרג, מוקדם לדעת. זה תלוי הרבה בהחלטות שהוא יקבל ובאיך תיסלל הדרך. יהיה נכון לו לשחק אצל מאמנים שדוגלים במשחק אגפים ומאמינים בשחקני כנף".