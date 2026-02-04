נקבעו 4 העולות לחצי גמר הגביע בכדורעף נשים

ארבע קבוצות השיגו היום (רביעי) את הכרטיס לחצי גמר גביע המדינה לנשים: הפועל כפר סבא, מ.כ מכבי רעננה, מ.ס עיילבון ומכבי אשדוד. מחזיקת הגביע כפר סבא עלתה אחרי ניצחון על חדרה, רעננה גברה על מכבי תל אביב, אשדוד עברה את רחובות, ועיילבון המשיכה את הרצף החיובי של המועדון אחרי שגברה על קריית אתא.

מכבי חדרה – הפועל כפ”ס 3:1 (25:11, 25:21, , 24:26, 25:21)

ניצחון למחזיקת הגביע הפועל כפר סבא מול חדרה. המערכה הראשונה הייתה שייכת לכפר סבא שסיימה אותה בניצחון קל, במערכה השנייה המשחק היה שוויוני, אבל כפר סבא ידעה לנצח בסופו של דבר, המערכה השלישית הלכה לחדרה אחרי שובר שוויון, אבל כפר סבא התאוששה וגמרה עניין במערכה הרביעית עם עליה לחצי הגמר.

מאמן כפר סבא לוקה סאקי אמר בסיום המשחק: "אני מאוד מרוצה מהאופן שבו הבנות ניהלו את המשחק. שיחקנו טוב, לקחנו סיכונים וסיפקנו הופעה כמעט מושלמת מבחינה טקטית, במיוחד בשתי המערכות הראשונות. עבדנו מצוין בהגשות עם חסימות חזקות וארגון הגנתי והשגנו יעילות טובה. מעבר לתוצאה, אני גאה גם ברוח שהקבוצה הפגינה על המגרש, בהתחשב בכך שאנחנו לא עוברים תקופה קלה במיוחד, זו הסיבה שהניצחון הזה חשוב עבורנו במובנים רבים”.

מ.כ מכבי רעננה – מכבי ת”א 0:3 (14:25, 15:25, 21:25)

רעננה ניצחה בצורה חלקה תוך שליטה בשלוש המערכות ורשמה עליה לחצי הגמר לראשונה מאז עונת 2022/23 אז הפסידה בחצי הגמר למכבי אשדוד, מכבי תל אביב תתרכז כעת במשחקי הליגה. אניה וליקי מאמנת רעננה: "זה היה ניצחון קבוצתי, שיחקנו ביחד, היינו ממושמעים ומרוכזים מהתחלה עד סוף".

מכבי אשדוד – מכבי רחובות 0:3 (12:25, 22:25, 22:25)

האלופה מאשדוד שרושמת עונה אדירה עד עכשיו ללא הפסד ממשיכה במסע בגביע, הפעם זה תחיל טוב עבור הקבוצה מעיר הנמל עם ניצחון קל במערכה הראשונה, אבל רחובות אתגרה את מכבי אשדוד וכפתה משחק צמוד בשתי המערכות הנותרות, בסופו של דבר אשדוד מעפילה לחצי הגמר ורחובות תתמקד כעת במאבקים בלידה. הצטיינו במכבי אשדוד: קרבינוביץ עם 19 נקודות וג'קוביץ' עם 14 נקודות. הצטיינו ברחובות: שבצ'וק עם 15 נקודות וכהן עם 8 נקודות.

ליאור לוק מאמן אשדוד: "אני שמח שהצלחנו לעבור את המשוכה הזאת. היה משחק לא קל, למרות שנגמר בתוצאה חד צדדית במערכות, אבל בשתי המערכות האחרונות רחובות שיחקו בצורה עיקשת ומתחו את היכולות שלנו. אני שמח שהבנות שלי גילו אופי וידעו לסגור את המשחק. עכשיו עם הפנים קדימה להגרלה, לחצי גמר. בגביע יש רק דבר אחד חשוב וזה התוצאה, ואני מאוד מקווה שנצליח להחזיר את הגביע הביתה לאשדוד, אחרי שנתיים שאנחנו מפסידים 2:3 בגמרים. יש לנו איזו גורילה להוריד מהגב".

הפועל עירוני קריית אתא – עיילבון 3:0 (25:18, 25:21, 25:21)

שמחה גדולה בעיילבון השבוע, אחרי שקבוצת הגברים גרמה לאחת ההפתעות הגדולות בשנים האחרונות לאחר ניצחון 2:3 על הדאבליסטית מכבי תל אביב, קבוצת הנשים העפילה לחצי הגמר אחרי ניצחון משכנע על קריית אתא, המשחק היה צמוד יחסית אבל עיילבון יכולה לחגוג עליה לחצי הגמר.

סאהר סמעאן מאמן עיילבון: "אלה יומיים חשובים למועדון שלנו, אחרי ניצחון הגברים, היום היה עוד ערב מיוחד. לעלות לחצי גמר זה עוד הישג חשוב העונה למועדון שלנו אנו מחכים להגרלה מחר מקווים להגיע מוכנים לחצי גמר, המשחק היה בשליטה שלנו ושיחקנו ביחד לאחר תקופה קשה בה שיחקנו בלי הזרה הטובה שלנו".