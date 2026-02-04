יום רביעי, 04.02.2026 שעה 22:59
מקום 7 לנבחרת הנשים בכדורמים באליפות אירופה

הכחולות-לבנות ניצחו 12:20 את צרפת ושיפרו בשני מקומות את המקום התשיעי מהאליפות הקודמת ב-2024. יו"ר האיגוד: "השחקניות הוכיחו אופי ו-ווינריות"

נבחרת ישראל בכדורמים (איגוד הכדורמים)
נבחרת ישראל בכדורמים (איגוד הכדורמים)

הישג נאה לנבחרת הנשים של ישראל בכדורמים, שגברה הערב (רביעי) 12:20 על צרפת וסיימה במקום השביעי באליפות אירופה, הנערכת בפונצ'אל שבפורטוגל. בכך, הנבחרת שיפרה בשני מקומות את המקום התשיעי בו סיימה באליפות אירופה לפני שנתיים וחתמה אליפות נהדרת בה הבטיחה גם כרטיס אוטומטי לטורניר הגמר בעוד שנתיים. מדובר בהישג השני בטיבו בתולדות הכדורמים הנשים הישראלי, רק אחרי המקום השישי ב-2022.

המשחק מול צרפת היה בשליטה ישראלית מהרגע הראשון. מריה בוגצ'נקו ותהל לוי כבשו שערים מהירים תוך פחות משתי דקות. בוגצ'נקו ועלמא יעקובי המשיכו את המומנטום ההתקפי הנהדר שלהן וסחפו את ישראל ליתרון 3:7 בסיום הרבע הראשון. השער הרביעי של בוגצ'נקו העלה את הנבחרת כבר ל-5:11 והכחולות-לבנות שמרו על היתרון עם 10:16 בסיום הרבע השלישי, שהוציא את כל הרוח מהמפרשים של הצרפתיות.

בוגצ'נקו כיכבה עם 7 שערים ב-70% הצלחה מהשדה. יעקובי הוסיפה 4 שערים משלה. עוד כבשו לישראל: תהל לוי, שונית סטרוגו, נועה ססובר ונועה מרקובסקי 2 כ"א, נגה לוינשטיין 1.

יו”ר האיגוד: “השחקניות הוכיחו אופי”

דנה טרטצקי, מנכ"לית איגוד הכדורמים הישראלי, סיכמה בסיפוק את ההישג: "נבחרת הנשים שלנו סיימה את אליפות אירופה בטופ 8 של היבשת ושיפרה את מיקומה לעומת האליפות הקודמת. הצגנו טורניר מוצלח, עמדנו במטרות שהוגדרו מראש ואנחנו גאות מאוד בשחקניות ובצוות המקצועי שליוו אותן לאורך הדרך במסירות, נחישות ומקצועיות רבה".

יו"ר האיגוד, רונה פרוינד עמיצור, הדגישה את הדרך והפוטנציאל להמשך: "המאמן אורסטיס סלאצ'אס והצוות נכנסו במלוא המרץ והביאו איתם רוח מנהיגות חדשה. למרות שינויים רבים לאורך התקופה, השחקניות הוכיחו אופי, ווינריות ויכולת גבוהה. מבחינתנו, השמיים הם הגבול גם בהמשך, נמשיך להשקיע ולפתח את הענף".

