רמת השרון בכדוריד סגרה סיבוב שלם ללא הפסד

המשחק המרכזי שפתח את המחזור ה-19 בליגת ווינר הפגיש היום (רביעי) את א.ס רמת השרון והפועל אשדוד שבו המוליכה גברה על הקבוצה היחידה שניצחה אותה העונה בתוצאה 32:40.

א.ס רמת השרון - הפועל אשדוד 32:40 (16:20)

סיבוב שלם לא הפסידה המוליכה, א.ס רמת השרון וכבר היום היא פתחה את המחזור ה-19 של ליגת ווינר במשחק ביתי מול הרביעית בטבלה הפועל אשדוד, הקבוצה היחידה שניצחה אותה העונה. גם הקבוצה של אולג בוטנקו הגיעה למשחק בתקופה נהדרת עם ארבעה ניצחונות ליגה ברציפות שקירבו אותה לצמרת הגבוהה.

המשחק נפתח עם דומיננטיות של המוליכה שלאחר החמצת פנדל של טודורוביץ', ברק קרמון ועמית מוטולה העלו אותה ל-3:7. אלכסנדר באביץ' בצמד שערים צימק ל-10:8 אחרי 16 דקות. נדנדת השערים נמשכה כשרם טורקניץ ומילאן פאבלוביץ' שמרו על היתרון של המוליכה שסיימה את המחצית ב-16:20. הדומיננטיות של המארחת נמשכה כשברק קרמון ועמית מוטולה העלו אותה ל-19:26 אחרי 36 דקות. מילאן פאבלוביץ' העלה את רמת השרון כבר ל-23:31 אבל באביץ' וטודורוביץ' הורידו ל-33:28 בדקה ה-50. פאבלוביץ' ומוטולה סגרו עניין. בסיום: 32:40 לרמת השרון שסוגרת סיבוב ללא הפסד.

שחקני א.ס רמת השרון והפועל אשדוד (צילום: הדר ואן קולא)

כבשו לרמת השרון: רם טורקניץ 8 שערים, עמית מוטולה וברק קרמון 7 כ"א, מילאן פאבלוביץ' ודניאל צרפתי 6 כ"א, איתמר גולדשטיין 2, צח מלול, איתי שיינפלד, מיכאילו רדויקוביץ ויהלי טל 1 כ"א.

עצירות שוערים: פראן לוצ'ין 14 עצירות ב-33%, אושרי רזניק 3 ב-42%.

שפטו: שרון בן שושן ודודי ינקו.

ביום שישי יושלם המחזור עם ארבעה משחקים. סגנית המוליכה, הפועל ראשון לציון, שעדיין מקווה לסיים במקום הראשון לפני החלוקה לבתים בסיום הסיבוב השני תצא למשחק חוץ מול עירוני רחובות (שמינית, 12 נק') שמצידה בורחת מהתחתית במשחקים האחרונים.

בחולון ייפגשו שתי קבוצות לקרב ישיר על המקום השישי שמבטיח עלייה לבית העליון בסיום הסיבוב כשמ.כ חולון (שביעית, 17 נק') תארח את בני הרצליה (שישית, 19 נק'). חולון אמנם הפסידה לשתי הקבוצות מראשל"צ במשחקים האחרונים, אך לפני כן הייתה בתקופה טובה בעוד הרצליה קטעה רצף של שלושה הפסדים עם ניצחון על נס ציונה ביום שישי.

השלישית בטבלה, מכבי ת"א (22 נק') שהשיגה שני ניצחונות רצופים תארח את הלפני אחרונה הפועל קריית אונו (4 נק') והאחרונה בטבלה מ.כ באר שבע (בלי נקודות) תצא לקרב תחתית מול נס ציונה (תשיעית, 9 נק') בניסיון נוסף לעלות לראשונה העונה על הלוח.