קוז'וק: רוצים להנחית פה עוד שחקן ויש מועמדים

עוד יום של משחקי רבע הגמר בגביע המדינה התרחש היום (רביעי) כשמלבד הסנסציה בטדי, הפועל באר שבע לא אפשרה הפתעות וניצחה את מכבי ריינה 0:3 בדרך לעלייה לחצי הגמר של הטורניר. אמיר גנאח, איגור זלאטנוביץ’ ואלון תורג’מן היו אלה שעשו את ההבדל.

מאמן המנצחת, רן קוז’וק, אמר אחרי המשחק: “ניצחנו פה את טבריה שנה שעברה, זה היה אתגר לנצח פה את אותה קבוצה פעמיים. עניין אותנו לנצח את המשחק הראשון בליגה והמשכנו קדימה. ידענו שאנחנו צריכים להביא לפה גישה אחרת. המגרש הזה הוא אחר”.

על ההדחה של בית”ר: “הפתעת אותי, לא ידעתי. בית”ר ירושלים קבוצה מצוינת, וכשהיא עם הגב אל הקיר היא יכולה להופיע. זה לא הזמן לזה, זה הזמן לשמוח עם הקהל המטורף הזה”.

השחקנים שפחות משחקים: “אנחנו כל כך מאוחדים, שהיום בצהריים התפללנו ביחד, וכשיצאנו ממנה, דיברנו קצת עם אלון תורג’מן שבסוף שבן אדם שמתאמן טוב ועושה טוב, הקארמה מסתדרת איתו. אני שמח שהוא הצליח להתגבר. החברים שלו גם. בסופו של דבר זה יהיה הכוח שלנו לעשות דברים יפים”.

אלון תורג'מן חוגג (חג'אג' רחאל)

“סטויאנוב כבר מתאמן איתנו”

התוכניות לחלון: “אנחנו כן נרצה להנחית פה עוד שחקן ויש לנו מועמדים. הפועל ב”ש מקבל את חמודי כנעאן ויוהאן סטויאנוב ושניהם חיזוקים אדירים. יוהאן כבר מתאמן איתנו”.

על השוער שיפתח במשחק העונה: “השאלה הזאת נכונה לגבי שאר העמדות גם. יש לי כאב ראש בריא, אני תמיד מקבל החלטות קשות. הפועל ב”ש גדולה מכולנו”.

שחקני באר שבע חוגגים (חג'אג' רחאל)

גם מאמן המפסידה, אדהם האדיה, דיבר: “מחצית ראשונה היינו שווים במשחק, מלבד המעברים שלא עשינו אותם טוב. אפשר לקחת גם את הפייט שנתנו. עד דקה 60 היו דברים טובים, חצי שעה אחרונה לא. ניסינו לעשות חילופים וזה לא עזר. צריך להסתכל קדימה”.

“מכבי ת”א והפועל ב”ש זה לא הליגה שלנו”

על הליגה: “זה לא המשחק האחרון שלנו ולא סוף העולם, יש לנו עד חמישה משחקים עד הפלייאוף, שם ניתן את הפייט שלנו. אני מאמין בזה. מכבי ת”א והפועל ב”ש זה לא הליגה שלנו”.

חלון ההעברות: “אנחנו על זה 24 שעות. מנסים להביא עוד קשר, בלם ועוד אחד בהתקפה. השוק מאוד קשה. מאמין שנחזק את הקבוצה”.

אדהאם האדיה (חג'אג' רחאל)

גם מיגל ויטור דיבר בסיום: “ידענו שזה יהיה משחק קשה. ידענו שזה יהיה שונה מהליגה. מחצית ראשונה לא הייתה טובה שלנו, אבל היינו יותר איכותיים בחצי השני והגיע לנו הניצחון”.

דקות המשחק המועטות: “אף פעם לא אמרתי שאני לא משחק מספיק. זאת לא סיטואציה פשוטה בשבילי, אבל מעולם לא הורדתי את הראש, תמיד עבדתי קשה, חיכיתי לצ’אנס שלי”.

האם הוא יעזוב בתום העונה: “זה כדורגל. הכל משתנה מהר, אני לא יודע מה יקרה במשחק הבא גם. יש לנו הרבה משימות חשובות לפנינו”.

“צריך לא לתת לבית”ר לצאת מזה”

ההדחה של בית”ר: “אפשר לראות את זה מכמה כיוונים. אולי הם ירצו להוכיח יותר. בשני אנחנו צריכים לוודא שאנחנו לא ניתן להם לצאת מהמצב הרע שהם נמצאים בו”.

הבעיות של בית”ר: “לא חושב שצריך להסתכל על זה. לכל קבוצה יש וחזקות וחולשות. אנחנו צריכים להתרכז במה שאנחנו צריכים לעשות טוב. זה יהיה משחק גדול בשני, נצטרך להראות אופי”.

מיגל ויטור (חג'אג' רחאל)

גם אנטוניו ספר התראיין: “הפציעה? הייתי אמור לעשות ניתוח אבל זה היה מוציא אותי לחצי שנה, אז לא עשיתי את זה. כרגע יש לי בעיות מסוימות שאני מנסה לטפל בהן. אני מקווה שבקרוב אהיה מאה אחוז”.

“משוגע על אוהדי ב”ש”

המשחק נגד האקסית: “זה לא היה קל. אני אוהב מאוד את הפועל ב”ש, זה הבית שלי. אני מקווה שינצחו בגביע. אני משוגע על אוהדי ב”ש, אבל רציתי לשחק יותר”.

סיכויי ההישארות בליגה: “זה מאוד קשה בשבילנו. אנחנו ניקח משחק אחרי משחק ונישאר ביחד. רק ככה נוכל להישאר בליגה, נצטרך לעבוד קשה”.