יום רביעי, 04.02.2026 שעה 21:43
איתי מרדכי: תחושות מטורפות, אין לנו גבולות

מאמן הנוער של מכבי חיפה אחרי הסנסציה נגד ברצלונה: "בשביל זה אנחנו בכדורגל, אי אפשר להסביר את התחושה". דרזי: "הוכנו שאנו המחלקה הטובה בארץ"

שחקני הנוער של מכבי חיפה בעננים (באדיבות מכבי חיפה)
שחקני הנוער של מכבי חיפה אמנם רק בתחילת דרכם בכדורגל, אבל הערב (רביעי) הם רשמו לילה שהם ייזכרו ככל הנראה כל החיים שלהם. חניכיו של איתי מרדכי רשמו סנסציה מטורפת והדיחו את ברצלונה כדי לעלות לשמינית הגמר בליגת האלופות לנוער, זאת אחרי 2:2 בזמן הרגיל ו-1:3 בפנדלים.

איתי מרדכי סיכם בסיום: “תחושות מדהימות, למרות שהתכוננתי לזה, כי האמנתי כל הזמן. אני מאמין בשחקנים, במערכת, במעטפת שהמועדון הזה נותן לנו. מיעקב שחר, עד איציק עובדיה, עד אוזי, הצוות של הנוער, השחקנים המדהימים שיש פה והם כל הזמן שוברים תקרות זכוכית ומוכיחים שאין להם גבולות”.

עוד מהמאמן: “אני האמנתי, אני מאמין בשחקנים, אבל כשזה קורה וכמה שאתה מאמין, התחושות הן מטורפות, לא יודע להסביר את התחושה הזו, היא הרגשה מיוחדת, שמחה גדולה יחד עם אושר יחד עם התרגשות ואי אפשר לתאר את זה, בשביל זה אנחנו בכדורגל, רק ספורט תחרותי יכול להוציא ממך תחושות כאלו”.

הקפטן דניאל דרזי דיבר גם הוא: “הוכחנו שאנחנו מחלקת הנוער הטובה בארץ, עם זה השחקנים, הצוות, המעטפת, זה באמת יוצא מן הכלל, תמיד האמנו ודיברנו שאנחנו קבוצה של מאמינים. גם בגול שספגנו האמנו ועשינו את זה, נחגוג היום אבל כבר ממחר נתרכז במשחק הבא ביום שבת”.

