מכבי ת"א הודיעה על החתמת מאמן שוערים חדש

מצטרף נוסף לצוות האימון של רוני דיילה. מכבי תל אביב הודיעה היום (רביעי) כי דין קיילי חתם כמאמן השוערים החדש של הקבוצה. מדובר בשם יוקרתי במיוחד, שכן הוא שימש בתפקיד אצל קריסטל פאלאס, ממנה הוא מגיע לאלופה המכהנת.

בהודעה הרשמית של הצהובים נכתב: “דין קיילי בן ה-55 חתם היום כמאמן השוערים החדש של מכבי תל אביב. הוא מצטרף למועדון לאחר שבע שנים מוצלחות בהן עבד כמאמן השוערים של קבוצת קריסטל פאלאס, במהלכן זכתה הקבוצה מהפרמייר ליג בגביע האנגלי 2025.

“קריירת משחק מרשימה”

“קיילי שימש גם כמאמן השוערים של ווסט ברומיץ' אלביון, פרסטון נורת' אנד ונוריץ' סיטי, והיה חלק מצוות האימון של נבחרת אירלנד. בקריירת משחק מרשימה שנמשכה למעלה משני עשורים, ערך 759 הופעות כשוער במדי קובנטרי סיטי, יורק סיטי, ברי, צ'רלטון את'לטיק, פורטסמות', לוטון טאון, ווסט ברומיץ' אלביון, בנוסף ל-11 הופעות במדי נבחרת אירלנד בין 1999 – 2008”.