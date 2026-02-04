טרייד גדול ב-NBA: אנתוני דייויס עבר לוושינגטון

מערכת ONE
מהלך גדול בליגת ה-NBA: דאלאס מאבריקס ו-וושינגטון וויזארדס השלימו היום (רביעי) טרייד רחב היקף, שבמרכזו מעברו של אנתוני דייויס, 10 פעמים אולסטאר, לבירת ארצות הברית.
הוויזארדס יקבלו מדאלאס את דייויס, לצד ג’יידן הארדי, דיאנג’לו ראסל ודאנטה אקסום. מנגד, המאבריקס שולחים חזרה לטקסס את קריס מידלטון, איי ג’יי ג’ונסון, מלאקי ברנהאם ומרווין באגלי השלישי, בנוסף לחבילת בחירות דראפט משמעותית.
במסגרת העסקה, דאלאס תקבל בחירת סיבוב ראשון של אוקלהומה סיטי ת’אנדר מדראפט 2026 ובחירת סיבוב ראשון מוגנת של גולדן סטייט ווריירס מדראפט 2030. בנוסף, המאבריקס יקבלו שלוש בחירות סיבוב שני: ב-2026 מפיניקס, ב-2027 משיקגו וב-2029 מיוסטון.