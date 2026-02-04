אושר אדיר בחיפה. עובדיה: הבאתם כבוד גדול

במכבי חיפה יש התפוצצות שיא של רגשות אחרי הניצחון הענק על ברצלונה בשלב 32 האחרונות של ליגת האלופות לנוער. במשך דקות ארוכות השחקנים שרו ורקדו בחדר ההלבשה כאשר המנצחים האמיתים היו המאמן הראשי איתי מרדכי ועוזרו צדוק מלכה, יוצאי מחלקת הנוער של המועדון, שהצליחו להביא את הנוער לפסגת החלומות.

שתי הקבוצות, ברצלונה ומכבי חיפה, סעדו יחד לארוחת ערב בבית המלון בו חיפה משתכנת. הספרדים היו אורחי מכבי חיפה וראשי הקבוצות החליפו חוויות וצעיפים.

מנכ"ל מכבי חיפה, איציק עובדיה, שהגיע הבוקר (רביעי) עם ליאור רפאלוב כדי לצפות בסנסציה האדירה, אמר לשחקנים: "הבאתם כבוד גדול לכדורגל הישראלי בכלל ולמועדון בפרט. הגאווה הכי גדולה שלנו ושל יעקב שחר היא ששחקנים צומחים ממחלקת הנוער ומגיעים לבוגרים”.