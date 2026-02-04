יום רביעי, 04.02.2026 שעה 20:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

מכה לבית"ר: מיגל סילבה לא ישחק מול באר שבע

השוער הפורטוגלי של הירושלמים הורחק בכרטיס אדום בדקה ה-72 של המפגש מול בני יהודה בגביע המדינה. וגם: למה אצל משפתי נתנו פנדל ובמקרה הזה לא?

|
מיגל סילבה (עמרי שטיין)
מיגל סילבה (עמרי שטיין)

אם הצרות לא מספיקות לבית”ר ירושלים בתקופה האחרונה, הערב (רביעי) הגיעה עוד בשורה רעה מאוד לקבוצה של ברק יצחקי במהלך המשחק מול בני יהודה ברבע גמר גביע המדינה.

בדקה ה-72 של ההתמודדות, שוער הקבוצה מהבירה, מיגל סילבה, בעט ברגלו של שחקן יריב ללא קשר למהלך המשחק והורחק לאחר בדיקה במערכת ה-VAR בכרטיס אדום ישיר.

בשל כך, השוער הפורטוגלי של בית”ר ירושלים לא ישחק במשחק העונה של הקבוצה, שתתארח ביום שני הקרוב אצל הפועל באר שבע באצטדיון טוטו טרנר. מי שיפתח במקומו הוא יהונתן עוזר, השוער השני.

ההבדל מרועי משפתי

רבים תהו ישר למה כשרועי משפתי ממכבי תל אביב עשה דבר דומה עם ירדן שועה בשישייה המפורסמת של בית”ר בבלומפילד, בנוסף לאדום כן נשרק לפנדל. אז זה בגלל שבמקרה אחד המשחק היה פעיל ושוחק, ובמקרה השני המשחק נעצר ולא היה חי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגן נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */