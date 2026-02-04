מכה לבית"ר: מיגל סילבה לא ישחק מול באר שבע

אם הצרות לא מספיקות לבית”ר ירושלים בתקופה האחרונה, הערב (רביעי) הגיעה עוד בשורה רעה מאוד לקבוצה של ברק יצחקי במהלך המשחק מול בני יהודה ברבע גמר גביע המדינה.

בדקה ה-72 של ההתמודדות, שוער הקבוצה מהבירה, מיגל סילבה, בעט ברגלו של שחקן יריב ללא קשר למהלך המשחק והורחק לאחר בדיקה במערכת ה-VAR בכרטיס אדום ישיר.

בשל כך, השוער הפורטוגלי של בית”ר ירושלים לא ישחק במשחק העונה של הקבוצה, שתתארח ביום שני הקרוב אצל הפועל באר שבע באצטדיון טוטו טרנר. מי שיפתח במקומו הוא יהונתן עוזר, השוער השני.

ההבדל מרועי משפתי

רבים תהו ישר למה כשרועי משפתי ממכבי תל אביב עשה דבר דומה עם ירדן שועה בשישייה המפורסמת של בית”ר בבלומפילד, בנוסף לאדום כן נשרק לפנדל. אז זה בגלל שבמקרה אחד המשחק היה פעיל ושוחק, ובמקרה השני המשחק נעצר ולא היה חי.