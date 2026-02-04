אוהד בן עמי: האופניים תמיד היו החופש שלי

איגוד האופניים ערך את את ערב הגאלה השנתי, הנערך הערב (רביעי) בכפר המכבייה, במהלכו הוענק מגן מיוחד ע״ש גיא תימור לשורד השבי אוהד בן עמי. כחלק מהרצון להנציח את זכרו של רוכב האופניים וסגן אלוף ישראל גיא תימור ז״ל, שנהרג מדריסת רכב, הוענק השנה מגן הוקרה על שמו של גיא תימור לשורד השבי אוהד בן עמי, חבר קהילת הרוכבים של עוטף עזה שנחטף מביתו בקיבוץ בארי לרצועת עזה עם אשתו רז ושוחרר בעסקת חטופים.

בהענקת המגן, כל הקהל נעמד על רגליו ומחא כפיים. אוהד בן עמי אמר בטקס: “זה נורא מרגש עבורי. זה כבוד גדול לעמוד כאן ולקבל פרס שנושא את שמו של גיא תימור ז״ל. זה לא פרס על הישג אלא על דרך, האופניים תמיד היו מקום של חופש בשבילי. הייתי רוכב בסינגלים של בארי מידי שבת, נהנים מהטבע. להיות כאן אחרי מה שעברנו זה לא מובן מאליו. חשוב לבחור בתקווה גם כשהדרך מורכבת”.

עוד אמר: “ספורט הוא לא תחרות או תוצאה, אלא אנשים, ואיזה בני אדם אנחנו בוחרים להיות בזמנים מאתגרים. רוחו של גיא עדיין איתנו והיא תוביל אותנו להמשיך קדימה. אני בוחר לראות את הטוב שבאדם ולהאמין שאנחנו חזקים הרבה יותר ביחד. אין עם כמו שלנו שיודע לעמוד זה לצד זה, לקבל כוח מהאחר ולזכור שהדברים החשובים באמת הם הערכים והאנשים שאנחנו בוחרים להיות”.

גיא תימור ז"ל (שחר גרוס)

ערב הגאלה של איגוד האופניים (שחר גרוס)

יו״ר איגוד האופניים, עו״ד דפנה לנג, אמרה: ״אני מסיימת ארבע שנים כיו״ר האיגוד, תפקיד שלא האמנתי עד כמה הוא ייכנס לי ללב. האובדן של 7 באוקטובר, ברציחתם של חברי קהילת האופניים שלנו, עדיין כואב”.

דפנה לנג (שחר גרוס)

מיכאל יעקובלב היה בין הזוכים בפרסים על הישגיהם. רוכב אופני המסלול נעדר מאליפות אירופה בגלל שהתחרות מתקיימת בטורקיה והוא לא קיבל אישור ביטחוני לצאת אליה, אך הוא גם לא הגיע גם לטקס הגאלה משום שהוא שוהה במחנה אימונים בפורטוגל בימים אלה. יעקובלב העביר מסר מפורטוגל: “אנחנו דוחפים את עצמנו מעבר לקצה ועוד נחזור להתחרות בקרוב”.