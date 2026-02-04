יום רביעי, 04.02.2026 שעה 20:59
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4418-3620הפועל ת"א1
4226-5420מכבי ת"א2
3921-4420מכבי חיפה3
3923-4020הפועל ב"ש4
3630-5120מכבי נתניה5
3429-3720מכבי פ"ת6
2837-3620הפועל פ"ת7
2842-3320בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
3129-3221בני יהודה1
2829-2921מ.ס. אשדוד2
2730-3521הפועל כפ"ס3
2744-3621הפועל ראשל"צ4
2343-2621הפועל חיפה5
2235-3021הפועל רעננה6
2141-2421עירוני ק"ש7
2140-2321מכבי הרצליה8
1356-3321הפועל רמה"ש9
949-2321הפועל עכו10

הכירו את גיבור ההישג: גולנקוב שוער מכבי חיפה

השוער הצעיר שעזב את אוקראינה נוכח המלחמה עם רוסיה כיכב בפנדלים מול ברצלונה והוביל להפתעה. הגיע לארץ בשנת 2022, חבר לב"ש ומאז 2023 שייך לחיפה

|
מרק גולונקוב (יונתן גינזבורג)
מרק גולונקוב (יונתן גינזבורג)

מארק גולנקוב, זכרו את השם הזה. שוערה של מכבי חיפה (ליגת העל לנוער), בן ה-17 כיכב הערב (רביעי) בניצחונה של מכבי חיפה 19U על ברצלונה 19U במסגרת 32 הגדולות בליגת האלופות לנוער, לאחר 2:2 ב-90 דקות ו-1:3 ענק בבעיטות עונשין מ-11 מטרים.

גולנקוב, כבר בשנה ראשונה נוער, עושה מה שאחרים רבים רק חולמים עליו: לעצור שלושה פנדלים של ברצלונה הגדולה. לעת עתה, העונה, 11 הופעות מאחורי גולנקוב בליגה ובגביע. ספג תשעה שערים, כשבארבעה משחקים שמר על רשת נקייה.

מרק גולנקוב (באדיבות המדיה של מכבי חיפה)מרק גולנקוב (באדיבות המדיה של מכבי חיפה)

במכבי חיפה זכה בעונה החולפת בגביע המדינה לנערים א’ לאחר ניצחון 1:3 על הפועל תל אביב. בדצמבר 2024 חתם לשלוש שנים במכבי חיפה, שהבינה אז ומבינה עוד יותר הערב, כי מדובר בשוער עם פוטנציאל מטורף לעתיד ושהמנייה שלו רק בעלייה.

עזב את אוקראינה, בא להגשים חלום

עם הגעתו למדינת ישראל, בשנת 2022, ציין השוער הצעיר, אז בן ה-14 בלבד, בראיון ייחודי שערכה בעבורו המדיה של הפועל באר שבע, הקבוצה שקלטה אותו, נוכח המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, כי: “החלום הכי גדול שלי זה לשחק בקבוצה גדולה, כמו ברצלונה, באיירן מינכן ואחרות”. את ברצלונה, כאמור, פגש הערב, והוכיח לה כי ראוי לה, לא פחות ממכבי חיפה.

במרץ 2022 נאלץ לעזוב את קייב, בירת אוקראינה, עם משפחתו, כשתוך כדי לא ויתר על חלומו להיות שוער גדול והשתקע הוא בנגב. הוא הגיע לארץ, אחרי ששיחק בדינמו קייב המעוטרת. בעונת 2022/23, עונתו הראשונה בארץ, הציל כדור עונשין מ-11 מטרים בגביע המדינה לנערים ג’ מול הפועל תל אביב, הצלה שהובילה להנפת הגביע, בזכות 2:4.

מרק גולנקוב (פרטי)מרק גולנקוב (פרטי)

באותו ראיון מרגש, שערכה בעבורו המדיה של הקבוצה מבירת הנגב, אמר גולנקוב כי: “מבחינה מנטלית, זה היה מאוד קשה לעזוב את איור מגוריו. קשה לי להבין איך דבר כזה קורה בשנת 2022. איך קורה שפורצת מלחמה? לא היינו מוכנים לזה בכלל. קשה לדבר על כשהתייחס לתפקידו על כר הדשא, אמר: “אני רוצה להיות שוער. זה החלום שלי מגיל 6”.

סמואל וגולנקוב עם תעודת הזהות (פרטי)סמואל וגולנקוב עם תעודת הזהות (פרטי)

“בחיפה לחצו עליו לחזור”

אריאל סמואל, נציגו בארץ, ציין בפני ONE: “תחילה, הפועל באר שבע החתימו אותו ובגיל 15 מכבי חיפה ומכבי ת״א נלחמו עליו. בסוף, הוא בחר בירוקים, בגלל הפרויקט והאופק לצאת לאירופה. היה כמעט שנה באנגליה, בתחילת המלחמה בקריסטל פאלס, ברנטפורד וטוטנהאם, בגלל שאמא שלו הייתה עם אשרה בריטית. בחיפה לחצו מאוד שיחזור וחתמו איתנו על הסכם חדש. הוא חי בכפר גלים לבד מגיל 15, כשיש לו משפחה בנתיבות וההורים באוקראינה”.

