בקטלוניה תקפו: מגרש עלוב, חרפה היסטורית

קבוצת הנוער של מכבי חיפה רשמה הערב (רביעי) את את הסנסציות הגדולות בהיסטוריה של הספורט הישראלי כשגברה על ברצלונה הגדולה בדו קרב פנדלים והדיחה אותה בדרך אל שמינית הגמר של ליגת האלופות.

בתקשורת הספרדית קטלו את הבלאוגרנה, שהייתה האלופה המכהנת וכעת סיימה את דרכה במפעל היוקרתי של היבשת כבר בשלב 32 האחרונות, עם הדחה מבישה מבחינתה מול יריבה ישראלית. בנוסף, טענו כי תנאי המגרש בהונגריה היו גורם להדחה.

ב’ספורט’ נכתב: “ברצלונה לא תוכל להגן על כתרה. מכבי חיפה ומגרש עלוב משאירים את הבלאוגרנה מחוץ לליגת האלופות לנוער. מכבי חיפה מדיחה את ברצלונה. הישראלים יכולים להודות לאופ”א על כך שנאלצו לשחק במגרש עלוב ומחורבן. חרפה היסטורית”.

ב’מונדו דפורטיבו’ בחרו לפרגן לשוער הירוקים: “מארק גולנקוב, שעצר שלושה פנדלים, היה הגיבור של מכבי חיפה במשחק שבו לברצלונה היו יותר הזדמנויות, אך חסרה דיוק בסיומת והקבוצה הישראלית ניצלה את שתי ההזדמנויות היחידות שלה”.