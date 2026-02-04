יום רביעי, 04.02.2026 שעה 20:57
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

בקטלוניה תקפו: מגרש עלוב, חרפה היסטורית

ב'ספורט' האשימו את תנאי המגרש בהדחה: "חיפה ומגרש עלוב הותירו את בארסה מחוץ לליגת האלופות". ב'מונדו דפורטיבו' פרגנו לגולנקוב: "היה הגיבור"

|
מרק גולנקוב קולט (שחר גרוס)
מרק גולנקוב קולט (שחר גרוס)

קבוצת הנוער של מכבי חיפה רשמה הערב (רביעי) את את הסנסציות הגדולות בהיסטוריה של הספורט הישראלי כשגברה על ברצלונה הגדולה בדו קרב פנדלים והדיחה אותה בדרך אל שמינית הגמר של ליגת האלופות.

בתקשורת הספרדית קטלו את הבלאוגרנה, שהייתה האלופה המכהנת וכעת סיימה את דרכה במפעל היוקרתי של היבשת כבר בשלב 32 האחרונות, עם הדחה מבישה מבחינתה מול יריבה ישראלית. בנוסף, טענו כי תנאי המגרש בהונגריה היו גורם להדחה.

ב’ספורט’ נכתב: “ברצלונה לא תוכל להגן על כתרה. מכבי חיפה ומגרש עלוב משאירים את הבלאוגרנה מחוץ לליגת האלופות לנוער. מכבי חיפה מדיחה את ברצלונה. הישראלים יכולים להודות לאופ”א על כך שנאלצו לשחק במגרש עלוב ומחורבן. חרפה היסטורית”.

ב’מונדו דפורטיבו’ בחרו לפרגן לשוער הירוקים: “מארק גולנקוב, שעצר שלושה פנדלים, היה הגיבור של מכבי חיפה במשחק שבו לברצלונה היו יותר הזדמנויות, אך חסרה דיוק בסיומת והקבוצה הישראלית ניצלה את שתי ההזדמנויות היחידות שלה”.

