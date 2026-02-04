שינו זוארץ בירך: בשורה נפלאה לכדורגל הישראלי

קבוצת הנוער של מכבי חיפה רשמה הערב (רביעי) את את הסנסציות הגדולות בהיסטוריה של הספורט הישראלי כשגברה על ברצלונה הגדולה בדו קרב פנדלים והדיחה אותה בדרך אל שמינית הגמר של ליגת האלופות.

יו”ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, בירך את הירוקים: “בלי בית, אבל עם תוצרת כחול-לבן, המון אמונה, איכות והשקעה אדירה של הבעלים יעקב שחר במחלקת הנוער לאורך שנים.

“ההעפלה של קבוצת הנוער של מכבי חיפה לשמינית גמר ליגת האלופות היא בשורה נפלאה למועדון, לאוהדים ולכדורגל הישראלי. ברכות לאיתי מרדכי ולשחקנים המבטיחים. גאווה עצומה”.