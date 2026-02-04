יום רביעי, 04.02.2026 שעה 19:28
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
לוח תוצאות
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

שינו זוארץ בירך: בשורה נפלאה לכדורגל הישראלי

יו"ר ההתאחדות לכדורגל לא נותר אדיש להעפלה האדירה של מכבי חיפה לשמינית גמר ליגת האלופות על חשבונה של ברצלונה: "בלי בית, אבל עם המון אמונה"

|
שינו זוארץ (חגי מיכאלי)
שינו זוארץ (חגי מיכאלי)

קבוצת הנוער של מכבי חיפה רשמה הערב (רביעי) את את הסנסציות הגדולות בהיסטוריה של הספורט הישראלי כשגברה על ברצלונה הגדולה בדו קרב פנדלים והדיחה אותה בדרך אל שמינית הגמר של ליגת האלופות.

יו”ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, בירך את הירוקים: “בלי בית, אבל עם תוצרת כחול-לבן, המון אמונה, איכות והשקעה אדירה של הבעלים יעקב שחר במחלקת הנוער לאורך שנים.

“ההעפלה של קבוצת הנוער של מכבי חיפה לשמינית גמר ליגת האלופות היא בשורה נפלאה למועדון, לאוהדים ולכדורגל הישראלי. ברכות לאיתי מרדכי ולשחקנים המבטיחים. גאווה עצומה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */