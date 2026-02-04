יום רביעי, 04.02.2026 שעה 18:08
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

עירוני נס ציונה שחררה את טייריק סמית'

יומיים לפני שתפגוש את מכבי ראשון לציון, הקבוצה של מאיר טפירו החליטה להיפרד מהסנטר בן ה-26, שקלע 6.9 נקודות והוריד 4.6 ריבאונדים בתשעה משחקים

|
מאיר טפירו (רועי כפיר)
מאיר טפירו (רועי כפיר)

רגע לפני שתפגוש ביום שישי את מכבי ראשון לציון, עירוני נס ציונה הודיעה היום (רביעי) על שחרורו של הסנטר טייריק סמית', שלא הרשים עד כה העונה. סמית' (26, 2.03) שיחק העונה בתשעה משחקים בלבד במדי הקבוצה.

בתשעת המשחקים הללו, הסנטר העמיד ממוצעים של 6.9 נקודות, 4.6 ריבאונדים, חסימה אחת ומדד 9.8 ב-17 דקות משחק לערב בממוצע, נתונים שלא הספיקו לקבוצה של מאיר טפירו, שבחרה לשחררו.

בהודעת המועדון נכתב: “המועדון והשחקן טייריק סמית' הגיעו לסיכום על פרידה. אנחנו מודים לטייריק על תקופתו במועדון ומאחלים לו הצלחה בהמשך הדרך”.

