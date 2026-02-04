בין שבת לראשון ב-ONE2: ה-BKFC בקרב ענק

בלילה בין שבת לראשון (02:00, שידור ישיר בערוץ ONE2) ייערך האירוע הענק Knuckle Mania 6 ובין אם אתם מכירים או לא, מצפה לכם חוויה של אקשן ואדרנלין וכן, גם הרבה דם. Bare Knuckle Fighting Championship או בקיצור BKFC הוא ארגון שעורך קרבות אגרוף ללא כפפות, ונחשב להפתעת ענק בעולם ספורט הזירה.

בדומה לענף ה-MMA שנחשב היום לפופולרי ביותר מבין ענפי הלחימה, מדובר בענף שבתחילתו נראה היה כמו נישה שבעיני הרוב המוחלט של המדיה ודעת הקהל הוא אלים מדי ולעולם לא יוכל לגדול למספרים משמעותיים ולצמוח כענף. האמת? אפשר להבין. מדובר בספורט שהוא אכן ברוטלי ומלא בדם, אבל להפתעת כולם הצליח לשבור את תקרות הזכוכית שיוחסו לו כל פעם מחדש ולצבור תאוצה משמעותית מאד בשנים האחרונות.

דייויד פלדמן, המייסד והנשיא של הארגון עשה עבודה מצוינת בבחירת הלוחמים המתאימים ואחרי שבעצמו הצליח לייצר הרבה יותר רעש מהמצופה, הסופרסטאר האירי קונור מקגרגור נכנס כשותף בארגון ומאז ההתפוצצות היא אפילו יותר גדולה.

הענף נחשב בעיני רבים לדבר הקרוב ביותר לקרב אגרופים אמיתי וטהור, והצליח למשוך אליו שמות גדולים שכיכבו בעבר ב-UFC ולספק לצופים חוויה של אדרנלין מטורף וקרבות של אקשן מהשנייה הראשונה ועד האחרונה בלי רגע משעמם, עם תצוגות יוצאות דופן של לב וקשיחות.

באירוע הקרוב ייפגשו שני לוחמי UFC בעבר: האלוף לשעבר אנדריי ״הפיטבול״ ארלובסקי מול בן רות׳וול על חגורת האליפות במשקל כבד בקרב שבו אסור יהיה למצמץ מאחר ומדובר בשני לוחמים שמכה אחת שלהם מספיקה כדי לסיים את הערב.

הקרב שלפני המרכזי יהיה בין האלוף במשקל חצי כבד, לורנזו האנט, לבין האלוף במשקל בינוני, דייויד מנדל, במפגש מטורף בין שני אלופים שייפגשו במשקל ביניים של 199 פאונד. עוד קרבות שאסור לפספס: בן בונר מול טוני סוטו, ג׳ייד מייסון וונג מול קריסטל פיטמן ועוד קרבות רבים וטובים.