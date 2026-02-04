יום רביעי, 04.02.2026 שעה 17:54
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

ירין לוי, חוגי וקאלו בהרכב בית"ר מול בני יהודה

שועה ישלים את חוליית ההתקפה של הירושלמים ב-19:00, יונה ומיכה את הקישור. אלימלך, קרבאלי, גיל כהן ומנדי בהגנה. קנדיל, בר, שחף ודרור יפתחו מנגד

|
ירין לוי (עמרי שטיין)
ירין לוי (עמרי שטיין)

מכבי חיפה כבר הבטיחה את השתתפותה במעמד ארבע האחרונות של גביע המדינה כאשר הערב (רביעי) רבע הגמר של המפעל ממשיך, וב-19:00 בית”ר ירושלים מצמרת ליגת העל תארח באצטדיון טדי את בני יהודה מהליגה הלאומית.

הרכב בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, רועי אלימלך, בריאן קרבאלי, גיל כהן, אריאל מנדי, ירין לוי, עדי יונה, דור מיכה, ג’ונובוסקו קאלו, ירדן שועה ודור חוגי.

הרכב בני יהודה: אור יצחק, מאור קנדיל, מתן לוי, נהוראי אוזנה, תמיר ברמן, רז נחמיאס, אלעד שחף, ויקטור סטינה, ארד בר, שגיא דרור ואדר רטנר.

החבורה של ברק יצחקי שבשמינית הדיחה את עירוני קריית שמונה, לא מגיעה במומנטום חיובי להתמודדות מול האורחת, לאור שתי תוצאות תיקו רצופות בליגה מול הפועל חיפה ומול מ.ס אשדוד. איבוד הנקודות עלה לירושלמים במקום הראשון ואולי דווקא בגביע זו ההזדמנות הטובה ביותר עבורם לצאת לדרך חדשה במידה שיעפילו.

ברק יצחקי (אורן בן חקון)ברק יצחקי (אורן בן חקון)

בצד השני, היריבה בכתום שבסיבוב שעבר גברה על מכבי הרצליה בפנדלים, מחזיקה בהיסטוריה עשירה במפעל הגביע ומחפשת את ההפתעה הגדולה בבירה. בשישי האחרון אלי לוי וחניכיו השיגו 0:1 על הפועל חדרה, אך באופן כללי יציבות היא לא ההגדרה הכי מתאימה לעונה הזו של המועדון משכונת התקווה שעומד במקום העשירי בלאומית.

עונת 2020/21 הייתה הפעם האחרונה בה שני הצדדים נפגשו, אז בליגת העל זה נגמר ב-2:2 דרמטי כאשר בית”ר חזרה מפיגור כפול בתוספת הזמן. הצהובים-שחורים הגיעו עד לגמר בעונה שעברה, שם הפסידו להפועל באר שבע, והפעם מכוונים לסיים גם עם הדבר האמיתי ולא רק התואר פיינליסטית. הכתומים להם ארבע זכיות בגביע המדינה, שואפים להחזיר עטרה ליושנה. איך המפגש ייגמר?

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */