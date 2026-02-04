הסכם שידורי מנהלת הסל כ-20 מיליון שקל לעונה

ליגת ווינר סל הגיעה להבנות על מכירת זכויות השידור עם ערוץ הספורט לשלוש שנים נוספות מעונת 2026/2027. ההסכם יהיה בסך של כ-20 מיליון שקל, כאשר יש אופציה לשלוש שנים נוספות בסך ממוצע של כ-21 מיליון שקל.

זהו שיפור לעומת ההסכם הקודם שעמד על סך של כ-14.5 מיליון שקל בממוצע והורכב מהשנה הראשונה בסך של 12.5 מיליון שקל, 13 מיליון שקל, 14.5 מיליון שקל, 15 מיליון שקל, 17 מיליון שקל.

את ההסכם הובילו היו"ר ארי שטינברג והמנכ"ל דיוויד בסן, כאשר בהארכת ההסכם נקבע כי: המשחק המרכזי יתקיים בימים שבת, ראשון או שני ויחל לא יאוחר מ-20:55. יתר המשחקים ( למעט משחק יום שישי) יחלו לא לפני 18:30 ולא אחרי 20:15. בנוסף, ישובצו 3 משחקים ביום ב' בפורמט של "ערב הכדורסל של ישראל".

שטינברג: “מהלך אסטרטגי משמעותי למען האוהדים והליגה”

ארי שטינברג יו"ר מנהלת הליגה: "מהלך אסטרטגי משמעותי למען האוהדים והליגה. הצלחנו להוביל גידול ניכר בהכנסות, תוך הצבת הקהל במרכז, הן בשדרוג חווית הצפייה בבית והן בשעות המשחקים שיביאו לגידול בכמויות הקהל במגרשים. עם כניסתי לתפקיד התחייבתי כי הקהל הוא זכות הקיום שלנו וההסכם הנוכחי מבטא זאת הלכה למעשה. הוא משפר את חווית הצפייה, מגדיל את ההכנסות לקבוצות, ויוצר תשתית לכדורסל איכותי יותר ולחיזוק קהילת הכדורסל בישראל. אני רוצה להודות למנכ"ל הליגה, דיוויד בסן, על העבודה המצוינת וקידום הליגה".

