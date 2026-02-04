יום רביעי, 04.02.2026 שעה 19:28
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

אליאס יפתח במקום קאנגווה, גם ויטור ב-11

הקשר יחליף את הזמבי שלא בארץ, אליאסי יחזור אל בין הקורות בהרכב של קוז׳וק לרבע גמר הגביע. דאמשקאן, שכר וחלאילי בהתקפה של בני ריינה מנגד

שי אליאס (רדאד ג'בארה)
שי אליאס (רדאד ג'בארה)

רק במחזור האחרון בליגה, הפועל באר שבע גברה 0:2 על מכבי בני ריינה וחגגה הישארות במקום הראשון. הערב (רביעי, 20:00), השתיים ייפגשו שוב והפעם במסגרת רבע גמר גביע המדינה כאשר הצפוניים יארחו את הדרומיים באצטדיון בכאל שבנוף הגליל.

הרכב בני ריינה: ליאור גליקליך, מילאדין סטיבאנוביץ׳, איעד חבשי, איאד חוטבא, עבדאללה ג׳אבר, עמנואל בנדה, עילאי אלמקייס, אוסו קוובנה, מוחמד שכר, איאד חלאיל, ויטאלי דאמשקאן.

הרכב הפועל באר שבע: ניב אליאסי, ג׳יבריל דיופ, מיגל ויטור, גיא מזרחי, הלדר לופס, שי אליאס, לוקאס ונטורה, אליאל פרץ, דן ביטון, אמיר גאנח ואיגור זלאטנויץ׳.

הקבוצה של אדהם האדיה רחוקה ניצחון אחד מהיסטוריה נוספת ואף רצופה, לאחר שבעונה שעברה הגיעה החבורה מהמגזר עד לחצי הגמר לראשונה בתולדות המועדון. הביתיים יודעים שהמשימה לא קלה כלל וגם העונה המורכבת וההימצאות במקום האחרון לא בדיוק מסייעים, אך מפעל הגביע מחכה בדיוק להפתעות מן הסוג הזה.

מוליכת ליגת העל יכולה להיקרא גם בשם נוסף בהקשר של ההתמודדות הזו – מחזיקת התואר. הקבוצה מבירת הנגב הניפה את הגביע בעונה שעברה על חשבונה של בית”ר ירושלים, וכעת לצד הריצה לאליפות היא רוצה להשלים הצהרת כוונת מובהקת ואמירה ברורה שהיא הולכת על כל התארים. רן קוז’וק ושחקניו יודעים שכל תוצאה אחרת מלבד הכרטיס למעמד ארבע האחרונות, תחשב ככישלון.

ריינה וב”ש נפגשו בסך הכל 10 פעמים, בעוד האדומים עם מאזן טוב יותר של שישה ניצחונות אל מול שני הפסדים. עוד שני משחקים נגמרו ללא הכרעה. כזכור, האורחים מגיעים להתמודדות לאחר שבשלב שמינית הגמר עברו את הפועל ירושלים בזכות 1:2 מאוחר, בעוד המארחים הדיחו את הפועל פתח תקווה בתוצאה דומה.

