יום רביעי, 04.02.2026 שעה 18:32
ספורט אחר

ה-AI מגיע לסופרבול: הפרסומת שהופקה ב-5 ימים

העתיד כבר כאן: חברת ארטליסט הישראלית כובשת את במת הסופרבול עם פרסומת שהופקה במלואה ב-AI בזמן שיא: ״הצהרה לכל התעשייה, הבלתי אפשרי הפך אפשרי״

|
פרסומת (באדיבות ארטליסט)
פרסומת (באדיבות ארטליסט)

בזמן שקבוצות ה-NFL נלחמות על הדשא, מחוץ למגרש מתנהל קרב יוקרה לא פחות סוער: קרב הפרסומות של הסופרבול. השנה, חברת הקריאייטיב והטכנולוגיה הישראלית Artlist גונבת את ההצגה עם מהלך נועז שמשנה את חוקי המשחק בתעשיית התוכן. החברה, המספקת כלי AI ליצירת תוכן עבור למעלה מ-50 מיליון יוצרים, העלתה פרסומת ראשונה לסופרבול שהופקה במלואה באמצעות בינה מלאכותית, תוך חמישה ימים בלבד.

בעוד שפרסומת מסורתית לאירוע בסדר גודל כזה דורשת בדרך כלל חודשים ארוכים של תכנון, תקציבי עתק של מיליוני דולרים וצבא של אנשי הפקה, הצוות של ארטליסט הוכיח שבעזרת הכלים שלהם, הסטנדרט הגבוה ביותר נגיש כעת במהירות בלתי נתפסת. הפרסומת עצמה היא פארודיה מושחזת על כמה מהקמפיינים הבולטים של סופרבול 2026 שכבר עלו לאוויר, ביניהם של המותגים פפסי, באדוויסר, אינסטקארט ו-Fanatics. הצופים זוכים להצצה אל מאחורי הקלעים של הסטים המוכרים, אך מזווית מקורית ומפתיעה המדגישה את כוחה של הטכנולוגיה.

פרסומת (באדיבות ארטליסט)פרסומת (באדיבות ארטליסט)

״לא רצינו רק ליצור עוד פרסומת, אלא להוכיח שמהירות ביצוע יוצאת דופן והפקת וידאו בסטנדרט הגבוה ביותר הן כבר מציאות קיימת״, אמר שחר אייזנברג, סמנכ"ל השיווק (CMO) בארטליסט. ״בעוד שהאלמנט האנושי והנשמה שמאחורי היצירה אינם ניתנים להחלפה, 'העולם הישן' דורש חודשים ארוכים ותקציבי ענק. בעזרת הכלים שלנו, יוצרים יכולים להגשים את מה שבעבר נחשב לבלתי אפשרי. זו הצהרה לתעשייה כולה: עתיד יצירת הווידאו כבר כאן, הוא מהיר מתמיד והוא נגיש לכל אחד״.

פרסומת (באדיבות ארטליסט)פרסומת (באדיבות ארטליסט)

המהלך של ארטליסט ממחיש כיצד ה-AI הופכת את המהירות לסטנדרט החדש ואת היצירתיות לנגישה באמת. עבור המותגים והיוצרים העוקבים אחרי המשחק הגדול, המסר ברור: כבר לא צריך אולפנים הוליוודיים כדי לכבוש את במת הפרסום הגדולה בעולם. צפו בפרסומת הסופרבול של ארטליסט.

